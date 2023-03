L’espulsione di Tomasi dalla Lega Balboni rilancia: "Non è colpa mia E presto sarà anche ex vicesindaco"

di Federico Di Bisceglie

FERRARA

La prima dichiarazione è stata concisa. Ma in quelle parole ha detto tutto, provocando la reazione del sindaco di Comacchio Pier Luigi Negri e della vicesindaco (espulsa dalla Lega), Maura Tomasi. Ora il senatore di Fratelli d’Italia risponde alle accuse che gli sono piovute addosso. Forse, la più pesante è stata quella di essere il responsabile della sconfitta del centrodestra a Cento e a Portomaggiore. Ma andiamo con ordine, partendo dall’espulsione di Tomasi. "L’ex deputato (e presto anche ex vicesindaco) Maura Tomasi mi imputa la responsabilità della sua espulsione – scandisce il senatore - . Anche un dilettante alle prime armi arriva a comprendere che nella Lega (partito giustamente geloso della propria autonomia) a decidere sono gli organismi interni di quel partito. Come del resto avviene in tutti i partiti. Attribuirmi il potere di decidere in casa della Lega è un grande complimento, ma non risponde a verità: non ho un simile potere, né ho mai cercato di attribuirmelo. Le motivazioni della espulsione di Tomasi sono scritte nero su bianco nel provvedimento del Consiglio di Garanzia del suo ex partito". Ce n’è anche per il primo cittadino. "Il sindaco di Comacchio (ormai per poco ancora), Pierluigi Negri – rintuzza Balboni - mi imputa la colpa di aver diviso il centrodestra. Accusa ridicola da parte di chi, espellendo il coordinatore comunale di FdI dalla sua Giunta - Luca Bergonzi, uno degli assessori più attivi e apprezzati di Comacchio- ha provocato la rottura con un partito (Fratelli d’Italia, appunto) che nel capoluogo del Delta alle ultime elezioni del 25 settembre ha raccolto il 38% dei voti".

Negri ha precisato, su queste colonne, di non appartenere ne alla Lega ne ad altri partiti. "Affari suoi – commenta l’esponente di Fd’I - . Chi comanda davvero a Comacchio lo sanno anche le pietre. Non credo che lo pseudo-sindaco Negri sia l’unico a non essersene accorto". Quanto alle sconfitte elettorali, il senatore ha un’idea molto precisa: "Ricordo – chiude - che la responsabilità è stata delle spaccature interne alla Lega e alla formazione, da parte di alcuni suoi fuoriusciti, di liste alternative al centro destra, che hanno finito per favorire la vittoria della sinistra. Spero di non vedere lo stesso film tra un anno. Errare è umano, perseverare diabolico". Sull’espulsione di Tomasi, chiamato in causa (più o meno direttamente) l’ex assessore Luca Bergonzi commenta: "E’ inaccettabile – sostiene - che la vicesindaca dichiari che la scelta di allontanarmi sia stata determinata dalla necessità di far funzionare l’amministrazione: il sottoscritto ha sempre fatto funzionare regolarmente l’amministrazione e ne sono prova le molteplici attività poste in essere".