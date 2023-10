L’estate esplosa a ottobre: "Pienone nei weekend"

LIDI

Le calde e assolate giornate che stanno caratterizzando queste prime due settimane di ottobre ‘allontanano’ la chiusura di ombrelloni e lettini sulla costa comacchiese. Soprattutto nei week-end, sono tanti i visitatori e i turisti che approfittano di queste condizioni favorevoli, con temperature vicine ai 30 gradi, per trascorrere una giornata in riva alla spiaggia. Ed è per questa ragione che alcuni titolari di stabilimenti balneari stanno rinviando la chiusura delle loro attività, continuando a garantire servizi e accoglienza a chi si reca sul litorale. "In particolare la domenica ci sono ancora tante persone che arrivano sui Lidi – afferma il presidente del Cesb (Cooperativa esercenti stabilimenti balneari dei Lidi Estensi e Spina), Nicola Spinabelli -. In entrambe le località, alcuni stabilimenti continuano ad essere aperti. Grazie alle belle giornate di sole che ci sta regalando ottobre, qualcuno ha deciso di rinviare la chiusura a fine mese".

Stessa lunghezza d’onda viene ravvisato anche da Nicola Ghedini, presidente di Cna Balneari e gestore del Bagno Kursaal di Lido Spina: "Anch’io sto continuando a mantenere aperto il mio stabilimento – dice -. Le condizioni meteo aiutano tantissimo e gli stabilimenti che hanno scelto di rimanere aperti stanno registrando il sold-out nei week-end. Domenica ho disposto circa 200 lettini sulla spiaggia per accogliere le persone che sono arrivate numerose. La gente viene soprattutto a prendere il sole".

Fattore significativo che sta attirando sul litorale turisti e visitatori è sicuramente la Sagra dell’Anguilla, che sta animando Comacchio in questi fine settimana: non mancano, infatti, coloro che scelgono di passare qualche ora in riva al mare, prima o dopo aver visitato la manifestazione e aver assaggiato ottimi piatti. Questa lunga coda estiva ha ricadute certamente positive per il territorio, "ci aiuta in parte a recuperare le giornate che abbiamo perso tra maggio e giugno che sono state segnate dal maltempo – prosegue Ghedini –. Anche nel prossimo fine settimana è previsto bel tempo. L’auspicio è che sempre più imprenditori scelgano di tenere aperto, anche per approfittare del ‘giro’ di turisti e visitatori creato dalla concomitanza con la Sagra dell’Anguilla". Turisti che sicuramente arriveranno numerosi sul territorio anche nei prossimi giorni, per l’ultimo fine settimana della kermesse enogastronomica e, a seguire, per le iniziative organizzate in occasione della Festa di Halloween che animeranno la città lagunare. Oltre agli stabilimenti balneari rimasti aperti lungo la costa comacchiese, a beneficiare di queste belle giornate sono anche altre attività del territorio, da quelle commerciali a quelle ricettive, ristoranti e bar.

Valerio Franzoni