‘L’età del lume’, il libro di Beatrice del Bo a Palazzo Bonacossi

Musei civici d’arte antica. Fino al 10 maggio in via Cisterna del Follo 5. Ingresso libero. Oggi la presentazione libro di Beatrice del Bo intitolato ‘L’età del lume. Una storia della luce nel Medioevo’. L’incontro oggi alle 17 al Salone d’Onore di Palazzo Bonacossi (via Cisterna del Follo 5). Si tratta del terzo dei quattro incontri organizzati dall’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara dal titolo ‘Una costellazione di libri’. L’appuntamento sarà dedicato alla pubblicazione di Beatrice del Bo: ‘L’età del lume. Una storia della luce nel Medioevo’ (Il Mulino Editore, 2023). Dialogherà con l’autrice, Igor Santos Salazar dell’Università degli Studi di Trento.