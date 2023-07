Lettera all’Unesco e veleni "Il centro non è in ostaggio Così si diffama tutta la città"

di Francesco Franchella

"Noi siamo la capitale naturale della cultura italiana ed europea e siamo la città del Rinascimento per l’Unesco". Il tenore del discorso si intuisce sin dall’attacco. La doppia presentazione delle mostre di Guido Harari e di Agostino Arrivabene, tenutasi ieri a Palazzo dei Diamanti, è stata l’occasione per il presidente di Ferrara Arte e sottosegretario Vittorio Sgarbi, di rispondere alla recente lettera rivolta a Franco Bernabè, presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, da parte dell’esponente di +Europa, Mario Zamorani, e del coordinatore del gruppo ferrarese, Paolo Niccolò Giubelli. Nella lettera-petizione lanciata su Change.org, Giubelli e Zamorani denunciano una serie di situazioni legate a "l’invasione di auto e mezzi pesanti lungo corso Martiri", alla presenza "di infrastrutture invasive per oltre due mesi, dedicate ai concerti, che di fatto ‘sequestrano’ la piazza cittadina" e alla "gravità di avere, a distanza di quasi due mesi dal concerto di Springsteen, il parco Bassani ancora chiuso: una scelta scellerata". La risposta di Sgarbi è arrivata alla prima occasione pubblica: "tutta la nostra attività è volta a rappresentare la dignità assoluta di Ferrara".

Riferendosi all’accaduto, non usa mezzi termini: "Singolari personaggi di una piccola politica accusano la giunta di Alan Fabbri di ‘spettacoli e analfabetismo politico-culturale’. Credo che dai tempi dell’Officina Ferrarese di Longhi non si sia vista nessuna mostra realizzata con tanto impegno, come quella sul Rinascimento di palazzo dei Diamanti". Quindi, difende lo stesso spettacolo di Bruce Springsteen: "Spettacolo formidabile. C’è gente ignorante, che non distingue tra antico e moderno e crede che il moderno sia un danno alla città. Sbaglia profondamente". Ed ecco il nodo del discorso: "Se questa gente si rivolge all’Unesco per dire che c’è qualche problema a un parco, sbaglia indirizzo: deve rivolgersi alla soprintendenza o al ministero. Dopo le mostre formidabili che abbiamo fatto, l’attività che abbiamo fatto, l’impegno che ci abbiamo messo, dire all’Unesco che c’è un prato che ha qualche problema significa punire la città, perché l’Unesco può soltanto declassare un bene dell’umanità: chi scrive all’Unesco – chiude – porta diffamazione e danneggia Ferrara, per la destra e per la sinistra".