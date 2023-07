Lettera all’Unesco: "Troppe auto e infrastrutture invasive in centro"

Una lettera destinata al presidente di Unesco Italia per denunciare "l’invasione di auto e mezzi pesanti lungo corso Martiri", la presenza "di infrastrutture invasive per oltre due mesi, dedicate ai concerti, che di fatto ‘sequestrano’ la piazza cittadina" e, infine, per sottolineare "la gravità di avere, a distanza di quasi due mesi dal concerto di Springsteen, il parco Bassani ancora chiuso: una scelta scellerata". Ad annunciare l’invio della missiva, che dovrebbe partire entro una decina di giorni, è l’esponente di +Europa, Mario Zamorani assieme al coordinatore del gruppo ferrarese, Paolo Niccolò Giubelli. "Il nostro – spiegano i militanti radicali – non è un attacco agli eventi in sé, ci mancherebbe. Anzi, quando tra un anno auspicabilmente saremo al governo della città, ne organizzeremo altrettanti o forse di più. Ma, sicuramente, saranno eventi con un taglio e modalità differenti. Non esiste solo la musica pop (che comunque apprezziamo e che è giusto valorizzare)". Insomma i rilievi che muove Zamorani all’attuale amministrazione sono più che altro di carattere metodologico. E’ chiaro che, in questo modo, si entra sempre di più nel clima da campagna elettorale. Ci sarà la pausa estiva? Forse, per Zamorani, no. Tant’è che, spiega, "ci sarà la possibilità, per i cittadini, di sottoscrivere questa missiva attraverso la piattaforma change.org, alla quale si può accedere anche attraverso la pagina Facebook che abbiamo appositamente creato: ‘Ferrara chiama Unesco’" . Probabilmente questa iniziativa è solo l’antipasto di una campagna elettorale – che porterà alle amministrative della primavera prossima – piuttosto rovente (oltre che lunga). In questo senso, il terreno di scontro è inevitabile che sia anche costituito dagli eventi che l’amministrazione ha fortemente voluto e sui quali sta investendo parecchio (anche in termini di raccolta di consenso). Ed ecco il nodo politico. "Nel 2024 – prosegue Zamorani – questa città si troverà di fronte a due proposte politiche profondamente distanti tra loro. Da una parte si troverà il modello ‘Mirabilandia’, che è quello propinato da questa amministrazione. Dall’altra parte si avrà una proposta retta su solide basi politiche e di cultura politica, saldamente incardinate a una visione per il futuro della città".Agli elettori l’ardua sentenza.

f. d. b.