Lettera dei negozianti al sindaco: "Buskers, formula da rivedere. Sbagliato chiudere il centro storico"

Una lunga lettera che ha fatto il giro del centro storico, di mano in mano, da un negozio all’altro. In calce un elenco di firme. Verrà consegnata al sindaco Alan Fabbri. Con questo documento i commercianti chiedono venga rivisto per il prossimo anno il ’format’ del buskers festival. Forti le critiche alla decisione di far pagare il biglietto per accedere alla manifestazione e soprattutto alla ’chiusura’ del centro per fare spazio alla musica e agli artisti di strada. La questione è finita anche sul tavolo delle associazioni di categoria, tra queste Ascom Confcommercio. Nei giorni scorsi l’associazione ha incontrato i commercianti. Non solo i buskers. I titolari delle attività chiedono "maggior rispetto" per il loro lavoro, per quello che rappresentano nell’ossatura dell’economia cittadina. Da qui l’appello. "Bene le manifestazioni all’insegna del cibo, ma sembra diventata la città del food. Fatene quattro o cinque nel corso dell’anno. Non quella raffica di stand e bancarelle no-stop, dalla Darsena a piazza Ariostea, a Trento e Trieste. Così chi ha attività, chi paga le tasse, affitti anche molto alti, tiene accesa una vetrina, rischia di essere penalizzato. E’ vero, in centro stiamo lavorando, ma dobbiamo pensare ai mesi ’morti’ che ci aspettano durante l’inverno. Un fatturato un po’ più alto nei mesi buoni rappresenta una garanzia per andare avanti, per riuscire a tenere aperto". I commercianti sottolineano che le loro parole non vogliono essere una critica al Comune, ma un appello al dialogo, al confronto. "Siamo molto fiduciosi nell’ascolto del primo cittadino nei confronti della nostra categoria. Chiediamo, questo sì lo ribadiamo, rispetto per il nostro lavoro, i sacrifici che facciamo ogni giorno".

Questione buskers. E’ questo il tema focale al centro del documento. "Organizzazione e comunicazione hanno zoppicato e molto – dicono –. Abbiamo cercato di spiegare che è difficile fornire un elenco dei nomi delle persone che devono, per fare un esempio, arrivare nei ristoranti, nei locali. Sì, ci hanno provato. Ci hanno contattato, hanno chiesto l’elenco dei clienti, fornito braccialetti di colore diverso. Ma per noi questa si è rivelata un’impresa impossibile. Come fai? Ti arriva una prenotazione per le 8 di sera, chiami lo staff dei buskers? Che a loro volta devono segnarsi i nomi, portarsi l’elenco agli accessi. No, è un’operazione troppo farraginosa. E noi lavoriamo, non siamo addetti di un call center. La formula va ripensata". Tra i firmatari è nata la proposta per il prossimo anno di versare una ’quota’, così i negozianti potranno contribuire. "Ne stiamo parlando, alcuni sono favorevoli, altri no. Siamo in tanti, dobbiamo cercare di trovare un punto di vista comune. Con un contributo da parte nostra si potrebbe eliminare il biglietto". Perché questo è il punto che più criticano. "Non è possibile chiudere una città per una manifestazione, blindare il centro storico. No, su questo la posizione di tutti è assolutamente concorde".