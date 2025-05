Lettera di un gruppo di mamme: "Attraversamento pericoloso, più tutele per i nostri bimbi"

Può capitare a chiunque. E in via Comacchio – cronache alla mano – la tragedia sembra essere sempre dietro l’angolo. Basti pensare a madre e figlia investite (e vive per miracolo) a fine aprile o all’anziana travolta e uccisa a luglio dell’anno scorso più o meno nella stessa zona. Per questi e tanti altri episodi analoghi, un gruppo di mamme chiede ora una strada più sicura per i figli che frequentano la scuola materna Neruda di via Valle Gallare. L’appello, affidato a una lunga lettera, si concretizzerà oggi in un banchetto nel quale sottoscrivere una petizione per "l’adozione di adeguate misure di sicurezza nell’attraversamento pedonale di via Comacchio". L’appuntamento per chi volesse firmare è dalle 17 alle 18.30 in via Valle Gallare 23. Ma cosa chiede esattamente il gruppo di mamme? A ospitare le loro ragioni, si diceva, è una lunga lettera che parte da quanto accaduto a fine aprile, quando mamma e bimba vennero travolte da un’auto mentre attraversavano la strada. Solo un miracolo ha evitato la tragedia. Ma la prossima volta le cose potrebbero andare diversamente. E questo, si legge tra le righe della missiva, deve essere evitato.

"Quindici giorni fa una mamma e la sua bambina, che frequenta la nostra scuola, mentre attraversavano sulle strisce pedonali di via Comacchio tenendosi per mano sono state investite – esordisce la lettera che porta in calce le firme di Giulia Basaglia, Alessandra Gessi, Giovanna Mannella, Renata Vecchiatini –. La mamma, in particolare, ha riportato numerose e gravi ferite, per le quali è rimasta a lungo ricoverata in ospedale a Cona. La differenza tra lei e noi è solo il caso. Il caso ha voluto che non capitasse a noi e ai nostri figli. Anche noi attraversiamo la stessa strada più volte al giorno nel tragitto che ci separa da casa a scuola. È un caso che la bambina sia rimasta praticamente illesa, ma il suo trauma, quello della sua famiglia, dei bambini presenti al momento dell’incidente, degli adulti che le hanno soccorse, quei traumi, seppur invisibili, ci sono e sono profondi". Il tema riguarda tante persone, tutte ugualmente a rischio. "Molte di noi hanno figli che frequentano la vicina scuola primaria Bombonati, e passano quattro, anche sei volte al giorno su quelle strisce pedonali, spesso con uno, due o tre bambini a mano, con passeggini e biciclette – si legge ancora in quelle righe –. È innegabile come proprio quelle strisce, presidiate dalla polizia locale per pochi minuti la mattina durante il passaggio del Piedibus, siano non solo particolarmente pericolose, ma anche grandemente sottovalutate dagli automobilisti che transitano su quel tratto di via Comacchio a velocità sempre crescente. Potevamo essere noi, o il nostro affetto più grande, il nostro bambino, a rimanere coinvolti o a perdere la vita".

Ogni volta che un fatto del genere accade, chiude la lettera, "le ferite riguardano tutti: gli adulti, i bambini, la società. Dopo un episodio così grave abbiamo capito che non possiamo accettare passivamente la presenza di un pericolo così grande, e così poco percepito, a pochi passi dalla nostra amata scuola. Ogni giorno da quel terribile pomeriggio, abbracciamo col pensiero quella mamma". Ma il pensiero non basta: "Vogliamo abbracciarla con i fatti, con la certezza che quando la rivedremo sulla soglia della scuola, e inevitabilmente avrà di nuovo paura, saprà che non è sola, che tutti pensiamo che si debba fare qualcosa, che siamo al suo fianco e che non ci siamo girate dall’altra parte".

f. m.