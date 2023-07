Lettera Unesco, raccolte 1.100 firme

Mentre ha raggiunto le 1.100 firme (anche tramite la piattaforma web change.org), è stata spedita ufficialmente ieri la lettera che + Europa ha rivolto all’Unesco contro lo "svilimento" del centro storico. "In pochissimi giorni – spiega Mario Zamorani – il testo è stato sottoscritto da oltre 1.100 persone ma la possibilità di firmare continua sulla pagina facebook “Ferrara chiama Unesco”". La lettera è stata inviata, per conoscenza, al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Ferrara – continua – ha acquisito il riconoscimento Unesco di cui tutti andiamo fieri ma oggi il centro storico è costantemente deturpato da automobili e furgoni di ogni genere nella nostra piazza centrale e in corso Martiri della libertà. Ma lo sfregio massimo a piazza Trento e Trieste viene inferto con il sequestro della stessa per oltre un mese collocandovi strutture superinvasive ad altissimo impatto nei confronti dei monumenti lì presenti. Lo denunciamo ma Sgarbi e altri dicono che non siamo moderni. Noi descriviamo strutture che sono ben lontane dal rappresentare la modernità (semmai si potrebbe parlare di modernità liquida, come ci insegna Zygmunt Bauman: “caratterizzata dal disimpegno, dall’evanescenza dei rapporti affettivi e organizzata attorno al consumo, guidata dalla seduzione e priva di regolamentazione normativa”… “decomposizione dei legami umani e della comunità, in cui le unioni tendono a essere considerate come cose destinate a essere consumate”)".

Mario Zamorani ricorda anche la "recente Addizione Verde, voluta da Bassani e dall’avvocato Ravenna: non è possibile far parlare chi non è più con noi, ma credo che Bassani e Ravenna oggi sarebbero stati erculei contro la devastazione del nostro Parco". E chiude con il "trenino bianco e azzurro che, fra un giro e l’altro, staziona davanti al palazzo comunale. Forse per taluni è segno di modernità ma più che Rinascimento – conclude – fa tanto Mirabilandia".