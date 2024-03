Letteratura per ragazzi. Via alle prenotazioni

Aprono le prenotazioni per partecipare agli eventi inaugurali del 45esimo Festival di Letteratura per ragazzi, che sarà dal 29 aprile al 4 maggio, ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento con il patrocinio di Regione, Comune, Ibby e Cepel. Sul sito del Premio, vi sono tutte le indicazioni per prenotarsi ai vari momenti, in questi 5 giorni ricchi di eventi ed ospiti illustri dedicati ad un pubblico di ogni età, con spettacoli e incontri, firmacopie, laboratori per ragazzi, proiezioni di film, mostre, convegni, seminari, letture per bambini, discussioni sul ruolo dei premi di letteratura e tanto altro. Si comincia il 29 aprile alle 18.30 in Salone Credem con la neuroscienziata Daniela Lucangeli parlando de "L’emozione di apprendere con la lettura", trattando anche del ruolo del libro nell’apprendimento, le emozioni, la warm cognition e l’empatia. Martedì 30 aprile, in Pandurera ci sarà lo spettacolo per le scuole "Aiuto! non so cosa scrivere" con il noto autore estense Luigi Dal Cin che in carriera ha scritto oltre 100 libri di narrativa per ragazzi e ricevuto numerosi premi nazionali, tra cui il Premio Troisi, per la sua attività di scrittura per ragazzi e di incontri-spettacolo con gli alunni di tutta Italia. Per celebrare la XX edizione del Concorso per Illustratori del Premio Letteratura Ragazzi, mercoledì 10 aprile sarà a Cento Lorenzo Matteotti, uno dei più influenti illustratori internazionali che selezionerà il vincitore del Premio Miglior Narrativa Illustrata e tre illustratori finalisti, di cui si conoscerà la classifica finale il 4 maggio. Tutte le opere selezionate saranno in mostra in Fondazione Cassa di Risparmio a partire dal 2 maggio. Sabato 4 maggio al Cinema Don Zucchini ci sarà il film di animazione firmato da Mattotti "La famosa invasione degli orsi in Sicilia". Ingresso gratuito. Uno Spin-off in anteprima è previsto per venerdì 19 aprile alle 9.30 in Salone Credem dove le III, IV e V delle scuole primarie avranno l’opportunità di partecipare ad un incontro internazionale, con l’autrice olandese Enne Koens, finalista al Premio con "Da qui si vede il mondo intero". A breve sarà disponibile il calendario completo degli eventi. Per quanto riguarda il premio, la giuria tecnica ha selezionato due terne finaliste tra i 169 titoli in concorso che hanno raggiunto ben 14.000 ragazzi delle scuole di tutta Italia, e alcuni in Francia, Svizzera e Croazia, formando la giuria popolare. La graduatoria finale verrà svelata il 4 maggio alle 11 in Salone Credem.

Laura Guerra