Lettere, storia, radici Un Oscar a Simoni

Un sentito riconoscimento è stato conferito al pluripremiato scrittore Marcello Simoni. Nel corso del consiglio comunale di Comacchio, infatti, ha ricevuto l’onorificenza della ‘Riconoscenza civica’ con la consegna della pergamena da parte del sindaco Pierluigi Negri. "Simoni ha raggiunto traguardi importantissimi nella sua carriera, affermandosi a livello internazionale in ambito letterario, culturale e storico, affiancando ad ogni successo personale l’amore per le proprie radici e la valorizzazione della propria terra d’origine – ha evidenziato il primo cittadino –. A nome mio e di tutta Comacchio lo ringrazio per ciò che ha fatto e che continua a fare, portando Comacchio in ogni suo viaggio intorno al mondo, facendo rivivere le proprie avventure letterarie proprio qui, nei posti che lo hanno visto bambino e che noi tutti apprezziamo ed, infine, facendo conoscere ai suoi lettori – prima ancora che di persona, attraverso l’immaginazione – questo straordinario territorio". La cerimonia di consegna del riconoscimento è stata anticipata dall’elencazione dei tanti traguardi conquistati da Simoni, a cominciare dal suo primo romanzo ‘Il mercante di libri maledetti’, thriller medievale che gli è valso il Premio Bancarella 2012 e ha segnato l’inizio del suo successo. Simoni è autore di saggi storici, organizzatore di eventi culturali a taglio letterario. Uno di questi è stato ‘Nero laguna’, rassegna realizzata negli anni scorsi a Comacchio. Visibilmente emozionato Marcello Simoni che ha ringraziato l’assemblea per l’onorificenza che ha dedicato ai suoi genitori, a sua moglie e agli amici che hanno assistito alla cerimonia. Tutto il momento legato al conferimento del riconoscimento, è stato anticipato da un minuto di silenzio in ricordo della giovanissima Asia Bonsi, cui martedì è stato dato l’ultimo saluto nella chiesa di Porto Garibaldi.

v. f.