Letture ad alta voce sui personaggi femminili al centro civico

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Siamo Poggio organizza un pomeriggio di letture, in collaborazione con il circolo Udi di Poggio Renatico: l’appuntamento è domani, alle 17.45, nella saletta al secondo piano del Centro Civico. Un momento di condivisione: ognuno potrà portare il proprio libro da leggere ad alta voce, per vivere insieme vicende e personaggi. "Insieme si parlerà delle donne che hanno fatto la storia sulle note di un suggestivo accompagnamento musicale – spiega la candidata sindaca Francesca Bergami (nella foto) –Un momento dedicato alla lettura declinata al femminile per affrontare insieme le sfide e le conquiste delle donne sin qui e da qui. Se è vero che grazie alla tenacia, al coraggio e al sacrificio di tante sono stati compiuti passi avanti, molto rimane da fare nell’ottica del rispetto e della parità: numerosi sono i fronti aperti per garantire a tutte noi diritti sacrosanti e reale equità. Anche sulla scorta di questo crediamo che i tempi siano maturi per avere a Poggio Renatico la prima sindaca".

Laura Guerra