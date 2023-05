Letture bilingue, italiano-albanese, stamattina alla biblioteca Soldati

Questa mattina nella biblioteca comunale di Ostellato ci sarà "Mamma lingua, storie per tutti, nessuno escluso", un interessante appuntamento per tante letture bilingue, italiano-albanese, in collaborazione con la scuola di lingua albanese di Ostellato e l’insegnante Fabjola Metani Malka. Previsti due appuntamenti a seconda della fascia d’età: alle 10 storie miti e leggende per bambini da 8 a 13 anni e alle 10.45 con favole per bambini dai 4 agli 8 anni. La scuola, la prima di lingua albanese ad avere aperto in provincia di Ferrara, ha aperto i battenti verso la fine di marzo a Ostellato e offre un servizio importante per le tante famiglie che si sono insediate nel territorio comunale.