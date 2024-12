Letture e calze decorate. Laboratorio per bimbi a Casa Niccolini

In attesa della Befana, la biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13) ospita, sabato alle 11, un appuntamento creativo per bambini dai 3 ai 10 anni. In programma letture ad alta voce a cura di Chiara Tessiore e a seguire un laboratorio con i ragazzi del Servizio civile di Casa Niccolini per decorare insieme le calze portate dai piccoli partecipanti. L‘iniziativa è a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria da effettuare tramite il modulo online disponibile sul sito archibiblio (Per informazioni: 0532 418231 - info.niccolini@comune.fe.it)