Letture e giochi in inglese per i bambini

‘Hello friends are you ready?’. Oggi alle 17 pomeriggio tutto dedicato alle ‘Belle storie’ in inglese per giovanissimi ascoltatori, alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320). La lettrice volontaria Anna Quaglia proporrà letture tratte da ‘James and the Giant Peach’ (‘James e la pesca gigante’) di Roald Dahl. A seguire i bambini saranno coinvolti in divertenti giochi per concludere il pomeriggio in allegria. L’incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare al numero 0532 731957.