Letture e note per crescere. Il progetto per i bambini

Lettura ad alta voce e musica per crescere meglio. Si tratta di un progetto messo in atto dall’amministrazione attraverso la firma di un apposito protocollo tra istituzioni e mondo del volontariato denominato ‘Nati per leggere - Nati per la musica’. Il patto è stato siglato ieri in municipio, alla presenza dell’assessore alla Pubblica istruzione Chiara Scaramagli, l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, il direttore del dipartimento cure primarie Ausl Franco Romagnoni, il dirigente pubblica istruzione del Comune Sandro Bastia, la rappresentante dell’associazione culturale Pediatri Ferrara Monica Malventano, la dirigente del sistema bibliotecario del Comune Maria Grazia De Rubeis, la presidente Circi Anna Maria Bovinelli, e il rappresentante dell’associazione italiana Biblioteche, Sezione Emilia Romagna Paolo Tinti. "Leggere e ascoltare musica insieme al bambino, non solo dalla sua prima infanzia ma anche durante la gravidanza – ha affermato Scaramagli – non solo contribuisce positivamente allo sviluppo cognitivo e della creatività del bambino stesso, ma crea e rafforza il legame con i genitori perché rappresenta un momento in cui mamma e papà si dedicano completamente al proprio bambino in un momento intimo di condivisione. Per tale motivo il Comune ha voluto rendersi parte attiva di questa importante iniziativa con il Protocollo, che coinvolge diverse figure professionali di alto rango".

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata dai diversi relatori l’importanza della costituzione di questo tavolo operativo di coordinamento che fornirà tutti quegli strumenti utili per coinvolgere soprattutto le famiglie fragili del territorio in azioni e iniziative che possono sollecitare e promuovere un rapporto ‘responsivo’ tra genitori e figli, sempre più attento alle esigenze affettive e cognitive dei più piccoli. "È questo un progetto importante per la nostra città - ha aggiunto Gulinelli – e ringrazio tutti coloro che ne sono protagonisti, in particolare la neo dirigente del sistema bibliotecario comunale. Trasmettere l’amore per la lettura attraverso la voce gli adulti è qualche cosa di magico, un’occasione di sviluppo affettivo e cognitivo. Importante anche la sinergia creata tra diversi servizi e settori comunali. Promuovere lettura e musica sono azioni alle quali non possiamo rinunciare".