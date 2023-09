Letture e un po’ di yoga nel giardino della Luppi. I bimbi si fanno avanti

E’ pensato per bambini dai 3 ai 7 anni, con i genitori, l’appuntamento fra letture e yoga in programma oggi alle 17 nel giardino della biblioteca Aldo Luppi di Porotto (via Arginone 320). In compagnia di Deborah Monari i piccoli partecipanti potranno ascoltare tante storie coinvolgenti e divertirsi a fare yoga.