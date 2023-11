"L’Europa e la black list, il granchio blu resti fuori"

"I parlamentari di Fratelli d’Italia stanno facendo forti pressioni all’Europa perché non venga inserito il granchio blu nella cosiddetta black list", forte la preoccupazione di Fausto Gianella, presidente della coop La vela, e dei pescatori in ginocchio per i danni provocati dal killer delle vongole.

Se l’Europa inserirà il crostaceo nell’elenco delle specie aliene invasive ci sarà un contraccolpo sulla filiera che si sta cercando di mettere in piedi, che va dalla pesca fino alla vendita nei ristoranti. Gli esemplari che rientrano nella ’lista nera’ non possono essere commercializzati a meno che non ci siano deroghe ad hoc. "Sarebbe il danno e la beffa", riprende Gianella. La strada, una delle strade, per sconfiggere il granchio e avere un introito da quello che è un flagello, è rappresentata dalla filiera commerciale. Lo studio sull’impatto del granchio blu nel Mediterraneo non sarà comunque pronto prima del 2025. Pare, ma siamo nel campo delle ipotesi miste a speranza, che difficilmente il granchio blu venga inserito nell’aggiornamento del 2024 nella lista delle specie aliene invasive. Le aziende che hanno deciso di investire nella pesca al granchio blu potranno farlo ancora senza temere restrizioni. "Per il momento è così – riprende Gianella – ma tutti noi sappiamo bene gli errori che ha commesso l’Europa, molti nel mondo della pesca". ll decreto ministeriale ha predisposto rimborsi per i costi di raccolta e smaltimento del granchio blu per 2,9 milioni. Al 20 novembre sono state presentate 60 domande per un importo richiesto di 483mila euro.

m. b.