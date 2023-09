L’Europa sul Fondo interbancario: "Tercas, non ci fu aiuto di Stato"

La Commissione Europea ha preso atto, dopo otto anni, che l’aiuto fornito tramite il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi alla Banca Tercas "non costituisce un aiuto di Stato secondo le leggi Ue". Una presa d’atto che fa riflettere su quanto successo a Carife per la quale, la bocciatura dell’intervento del Fitd, giudicato appunto "aiuto di Stato", significò la fine. La decisione arriva dopo una sentenza della Corte di Giustizia Ue, che ha confermato una precedente sentenza che annullava la decisione della Commissione del 2015, con la quale si ordinava il recupero degli aiuti a Tercas, sostenendo che quello del Fitd - fondo che è finanziato dalle banche italiane - fosse un aiuto di Stato illegittimo. Quella decisione della Commissione ebbe effetti importanti in Italia, perché portò indirettamente alla ‘risoluzione’, con annesso bail-in, delle quattro banche (oltre a Carife, Banca Etruria, Banca Marche e CariChieti), visto che la strada del salvataggio ‘di sistema’ non era percorribile alla luce dell’orientamento della Dg Concorrenza su Tercas, con tutto quel che ne seguì, anche sul piano politico. Nel dicembre 2015 la Commissione aveva giudicato, con una decisione contestata - dato che il Fitd è finanziato dalle banche italiane e non dallo Stato - che il sostegno concesso dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a Banca Tercas costituiva un aiuto di Stato illegale e ne aveva ordinato il recupero. In particolare, per la Commissione il Fitd era intervenuto a favore di Banca Tercas per coprirne le perdite e per sostenerne la vendita alla Banca Popolare di Bari. All‘epoca la Commissione riteneva che, così facendo, il Fitd avesse agito per conto dell‘Italia e che quindi il sostegno fosse imputabile allo Stato. Nel marzo 2019, a seguito di un ricorso presentato dall‘Italia, dalla Banca Popolare di Bari e dal Fitd, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 2015.Nel marzo 2021 la Corte di Giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale. Nella decisione di ieri, due anni e mezzo dopo la sentenza della Corte, la Commissione ha rivalutato il caso, in conformità con le sentenze, e ha concluso che il sostegno concesso dal Fitd a Banca Tercas "non era imputabile all‘Italia e pertanto non costituiva un aiuto di Stato illegale". La decisione della Dg Concorrenza su Tercas fu decisiva per indurre la Banca d‘Italia a procedere alla liquidazione delle ‘quattro banche‘, visto che la via del salvataggio di sistema non era percorribile.

re. fe.