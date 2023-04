L’europarlamentare Basso incontra gli azzerati Carife

Prosegue il pressing delle associazioni che tutelano gli ex azionisti e obbligazionisti della Cassa di Risparmio di Ferrara, che hanno incontrato una rappresentante del parlamento europeo. La Commissione europea ha sempre giocato un ruolo particolare nella vicenda Carife. La Cassa aveva infatti un piano di salvataggio di Banca d’Italia, approvato dall’ultima assemblea degli azionisti del 30 luglio 2015. Il piano prevedeva il salvataggio di Carife da parte del Fitd, il Fondo interbancario di tutela dei depositi. Questo piano poi non venne attuato, in quanto il 22 novembre 2015 Carife venne "sostanzialmente eliminata da un decreto del Governo e 32mila azionisti e obbligazionisti furono azzerati. Cosa accadde tra luglio e novembre 2015 – scrive l’associazione Amici della Carife – resta ancora in gran parte avvolto nel mistero; in quei mesi si parlò di un rimpallo di decisioni e responsabilità tra la Commissione europea e il governo italiano dell’epoca". Quindi, si chiedono gli azzerati, "quali sono stati i ruoli esercitati da Unione Europea e governo italiano nella vicenda Carife e delle altre tre banche azzerate simultaneamente? Perché si è arrivati ad una decisione che ha azzerato i risparmi di oltre centomila famiglie clienti di quattro banche?".

Di questo e dell’attualità della vicenda si è parlato nella visita che l’eurodeputata leghista Alessandra Basso ha fatto il 21 aprile alla sede ferrarese di Amici della Carife. Presenti all’incontro il presidente Marco Cappellari e i consiglieri Susanna Giuriatti, Mirko Tarroni e Francesco Vigorelli. Basso, in qualità di avvocato, ha seguito un’associazione di consumatori sul suo territorio e al parlamento europeo fa parte della Commissione mercato interno e tutela dei consumatori. L’onorevole ha voluto capire i contorni dell’intera vicenda e soprattutto lo stato degli indennizzi. "Ci ha fatto molto piacere la visita di Basso – dichiara il presidente Cappellari – in un momento in cui abbiamo necessità del sostegno anche di tutti i

politici ferraresi per il completamento dell’operazione indennizzi. Dopo un incontro avuto a febbraio con il ministero dell’Economia e Consap, attendiamo ancora risposta dal governo su due importanti problemi". Il primo, prosegue Cappellari, "è lo sblocco dell’indennizzo per circa mille ferraresi che non l’hanno ancora ricevuto". Il secondo problema è "il fatto che il Fondo indennizzi ha avuto un avanzo di circa 500 milioni di euro; somma che non è a carico dello Stato e dei contribuenti, in quanto si tratta di un fondo alimentato dal sistema bancario con i cosiddetti conti dormienti. È dallo scorso ottobre che chiediamo ai neo parlamentari e alle istituzioni locali di sostenerci nel fare in modo che questa somma venga destinata allo scopo per cui è stata stanziata".