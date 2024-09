L’evento dal 18 settembre. Le sfide del territorio. In Fiera torna RemTech

Partirà mercoledì 18 a Ferrara Expo, per concludersi venerdì 20, la diciottesima edizione di RemTech Expo, un evento emerito per il secondo anno consecutivo, con la medaglia del presidente della Repubblica, un riconoscimento che viene attribuito dal Capo dello Stato a iniziative ritenute di particolare interesse culturale e scientifico. Hub tecnologico ambientale, RemTech sarà luogo di condivisione e di cooperazione sulle policy dell’agenda politica nazionale ed internazionale, in cui esperti, decision maker, imprenditori e professionisti del settore discuteranno le sfide del terzo millennio.

Quest’anno RemTech registra un incremento del 25% di partecipazione espositiva, richiamata dall’enorme successo del 2023 e che confermano questo appuntamento, il punto di riferimento internazionale in Italia sulle grandi opere, il risanamento la rigenerazione e lo sviluppo sostenibile dei territori. Particolare attenzione verrà riservata al tema delle bonifiche e dei siti inquinanti. Al RemTechExpo2024 sarà infatti presentata l’ultima relazione del commissario unico alle bonifiche delle discariche abusive, sullo stato attuale in cui versa l’Italia a causa di una procedura d’infrazione nei confronti dell’UE dal 2014. Tanti, trasversali ed attuali i temi che caratterizzeranno la kermesse, intorno ai quali si svilupperanno l’area narrativa ed espositiva e il ricco programma di appuntamenti e conferenze: Stati Generali del Risanamento, Rigenerazione e Sviluppo sostenibile dei territori per la Transizione Giusta; Stati Generali del Mondo del lavoro; Smart Ports, Le Autorità di Sistema portuale quali Hub di Innovazione; Progettazione e Gestione delle Infrastrutture in aree esposte a rischi naturali; Stati Generali del pronto intervento, della manutenzione e del monitoraggio; Disegno di Legge sul Codice della Ricostruzione; Le esperienze dei Commissari di Governo, evento a cura di Sogesid; La tutela della risorsa acquifera sotterranea, evento a cura del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Il layout espositivo si rinnova e si amplia: 10.000 metri quadri ospiteranno oltre 350 aziende, associazioni, istituti pubblici di ricerca, ministeri, forze armate, istituti scolastici. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Assoporti, Dipartimento di Protezione Civile, Casa Italia, Comune e molto altro ancora. Presente per la prima volta l’Esercito italiano.