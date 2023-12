L’evento fa quaranta. Gesù arriva con i sub. Fiaccolata e nuotata da tutto esaurito

La fiaccolata dei subacquei, la magia del presepe sull’acqua del fossato del Castello e l’atmosfera natalizia hanno reso la serata della vigilia davvero unica. Uno spettacolo reso possibile dal Gruppo subacqueo ferrarese e dal Canoa club di Ferrara e Vigarano, con la collaborazione di Comune e Provincia, che ha portato tantissime famiglie assiepate da Corso Martiri al ponte di accesso del castello fino a piazza Savonarola per non perdersi un solo secondo dello straordinario evento giunto alla sua quarantesima edizione. "La nostra società l’anno prossimo compiei 60 anni e da 40 realizziamo questo momento particolare natalizio – ha raccontato con orgoglio Davide Artioli, presidente del Gruppo subacqueo ferrarese – L’idea nacque dai soci fondatori che ormai non ci sono quasi più ma che noi portiamo avanti come una tradizione da onorare. Il presepe nell’acqua è una cosa alla quale teniamo molto. E’ un regalo che facciamo alla città e mantenimento della nostra storia". Una natività tra tradizione e sperimentazione, con i profondi significati dell’acqua e la storica cornice del Castello. "Si tratta – così l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini – di uno degli oltre 60 eventi che, tra i centro, la periferia e le frazioni, quest’anno verranno realizzati in occasione delle festività. Per la prima volta tutte le iniziative sono state riunite in un unico calendario, continuamente aggiornato sul sito Inferrara.it". Essendo il fossato fondo dai 2.5 ai 4 metri, i primi anni si andava anche sott’acqua poi è stato cambiato rimanendo fuori con mezzo busto. "La novità di quest’anno, – ha chiuso Artioli – è stato il videomapping sulla facciata del Castello per intrattenere il pubblico mentre i sub simulavano la fiaccolata".