L’evento in Darsena. Imprese Cna in festa: "Rappresentiamo il mondo dei mestieri"

Dalla mattina alla tarda serata di sabato la Darsena si è trasformata nel palcoscenico dell’artigianato e della piccola e media

impresa. Un’intera giornata in cui il mondo imprenditoriale Cna si è presentato ai ferraresi nella veste più coinvolgente, utilizzando format innovativi – come il Festival delle idee e delle imprese – o eventi ormai consolidati da un decennio e oltre di successi - come la sfilata ’Un fiume di Moda’. Il Festival delle idee delle imprese è stato il primo grande evento pubblico per il neodirettore di Cna Ferrara Matteo Carion: "Una scommessa vinta da tutti i punti di vista – spiega – Le imprese hanno saputo proporre ai ferraresi tante attività, laboratori, workshop per trascorrere un pomeriggio insieme; la struttura Cna ha messo in campo tutta la propria professionalità; i ferraresi hanno risposto positivamente".

Il festival, inaugurato alle 16, occupava tutto lo spazio della Darsena di Ferrara e la sala conferenze del Consorzio Wunderkammer. 8 stand, due aree verdi, uno spazio ad hoc per i bambini, 24 tra laboratori, seminari e dimostrazioni, una caccia al tesoro, centinaia di ferraresi che si sono avvicendati nel corso del pomeriggio. Si poteva fare davvero di tutto: fare yoga, imparare a costruirsi da soli un accessorio moda, seguire il cambio gomma di un grande trattore agricolo, ottenere una consulenza su interior design o risparmio energetico, imparare a usare lo smartphone in modo più efficiente o confrontarsi con l’intelligenza artificiale.

"Come amministrazione comunale siamo sempre al fianco delle imprese e di chi, come Cna, le rappresenta – ha detto l’assessore al turismo e commercio Matteo Fornasini, presente all’inaugurazione – Dobbiamo ringraziare Cna Ferrara per lo sforzo compiuto e perché ci aiuta a valorizzare uno spazio nuovo della città come la Darsena".

"E’ stato uno sforzo enorme organizzare questa serie di eventi che occupa tutta la giornata e la serata – ha aggiunto il presidente di Cna Davide Bellotti – ma il risultato si vede: tutto questo rispecchia decisamente il mondo Cna. La nostra associazione rappresenta 40-50 mestieri, moltissimi dei quali oggi sono rappresentati qui. Conclusione in bellezza questa sera, nell’arena Darsena, con l’evento moda a cui Cna non potrà mai rinunciare".

"L’idea del festival è nata dagli stessi imprenditori soci di Cna Ferrara – ha spiegato la vice presidente Jessica Morelli – Avevamo l’obiettivo di far conoscere il mondo dell’impresa che è fatto di creatività, impegno, valori

da praticare ogni giorno. Credo che ci siamo riusciti". La giornata si era aperta al mattino con un convegno, all’interno di Wunderkammer, sull’intelligenza artificiale: Luca Mari, docente dell’Università LIUC Carlo Cattaneo, ne ha illustrato i risvolti rivoluzionari, legato alla recentissima possibilità di interagire con essa in linguaggio naturale; i docenti Riguzzi e Bellodi di Unife hanno annunciato il nuovo corso di laurea magistrale in intelligenza artificiale lanciato da

Unife quest’anno. Alla sera, dalle 21, è tornata la moda: quest’anno la tradizionale sfilata organizzata da Cna Federmoda si è trasferita dal Castello estense all’area spettacolo della Darsena, per la direzione artistica di Rocco Cagnè e la conduzione di Carolina Bizzarri. Titolo della serata “Un Fiume di Moda”.

La serata si è aperta con le immagini video del nostro Delta e ha saputo lanciare un messaggio di attenzione all’ambiente in cui viviamo.