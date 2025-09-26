L’evento oggi in Darsena. Il Festival dello Sport. Inaugurazione col ministro

In linea non del tutto ufficiale sono già iniziati i 4 giorni dedicati allo sport e alle numerose discipline che compongono il ricco palinsesto del Ferrara Sport Festival. La prima edizione spesso coincide con lo sviluppo delle fondamenta per i prossimi anni, anche per valutare l’attenzione e la curiosità della città stessa a un evento di questo tipo. Eppure la missione dell’assessore allo Sport Francesco Carità era una sola: celebrare lo sport ferrarese. Già nella giornata di ieri, infatti, i motori si sono subito scaldati con l’arrivo del Pullman Azzurro in piazza Trento e Trieste e dall’allestimento di un’autentica parete da arrampicata firmata Deva Wall. Un assaggio di quello che la manifestazione riuscirà a regalare fino alle ultime ore di domenica 28 settembre, sempre se l’ondata di maltempo che da giorni attanaglia il nord Italia lo permetta. Oggi, invece, è in programma l’inaugurazione ufficiale, una finestra di grande rilevanza che vedrà la presenza di moltissime personalità di spicco.

Prima però, un passaggio presso il Memorial Falchetti, che dalle ore 16 accoglierà il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il prefetto Massimo Marchesiello e il Ministro dello Sport Andrea Abodi, per osservare da più vicino alcune delle 42 discipline scelte per la prima edizione della kermesse. Ci si sposterà poi alla cerimonia di inaugurazione del Ferrara Sport Festival, alle 17 in Piazza Municipale, in cui il ministro Abodi salirà sul palco a fianco del sindaco e dell’assessore Carità per una serata che celebrerà lo sport e i suoi valori, assieme alle autorità cittadine e ai rappresentanti degli enti sportivi nazionali, oltre che a personalità di spicco dello sport come Filippo Pelati, Mirco Antenucci, Alessia Maurelli, Luca Lunghi, Laura Fogli e Alessandro Duran. Un’occasione d’oro che vedrà la conduzione di Massimo Callegari, giornalista e commentatore Mediaset, nato e cresciuto a Ferrara.

Massima concentrazione pure per la presenza dei commissari Aces Europe, incaricati dall’associazione internazionale promotrice dello sport per valutare la candidatura di Ferrara a ’Città europea dello Sport 2027’. Verranno inoltre proiettati i filmati di lancio del festival e quello candidato dall’assessorato allo Sport al concorso Aces Video Awards 2025. Come spesso si dice in queste occasioni: non è finita qui.

Verso sera, precisamente alle 18.30, si susseguiranno gli incontri con i giocatori dell’Ars et Labor - la nuova Spal - al Villaggio Figc in piazza Savonarola e del Ferrara Basket alle 20 allo stand Avis in Piazza Trento e Trieste. Sarà poi la volta dell’inaugurazione della Bygo Night al Parco Pareschi, un appuntamento col "dopofestival" che proseguirà fino a domenica con intrattenimento, dj alla console e continue esibizioni sportive. Il giorno seguente, come spesso accade, è ancora più bello. Già in mattinata si potranno assistere a numerosi spettacoli in giro per la città tra piazze e parchi, così come a diversi convegni, conferenze e interviste. Tra tutte "Sport e Salute" con intervista al maratoneta Lorenzo Lo Preiato, in un talk del Resto del Carlino in Sala Estense (domani alle 10), oppure "Lo Sport come spazio politico" di Arci Ferrara al Teatro Verdi tra le 11 e le 12.30. Stessa storia durante l’ultima giornata del festival, che di fatto non solo chiuderà la prima edizione, ma permetterà di fare le prime valutazioni sull’affluenza e sulla buona riuscita di quest’ultima, con l’auspicio di poter raccogliere più traguardi che fallimenti.

Riccardo Fattorini