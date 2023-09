Levi Montalcini, boom di iscrizioni "Al Liceo il maggior incremento"

Boom di iscrizioni al "Rita Levi Montalcini": un 8% in più, da 670 a 730 alunni in tutto l’istituto; in particolare nel liceo, per la quarta volta c’è un ulteriore incremento per il liceo. Nel complesso sono ben dodici le classi prime tra Argenta e Portomaggiore: per la sede di Argenta due prime liceo tradizionale con latino, tre classi di liceo scienze applicate (senza latino, ma con incremento di ore di informatica, chimica e materie scientifiche), due prime a indirizzo meccanico, una prima a indirizzo sociosanitario per l’assistenza sociale as Argenta. Mentre per la sede di Portomaggiore, una prima al tecnico tecnologico (automazione), una prima per il tecnico economico (amministrazione finanza marketing); tiene bene anche il corso serale per la sede di Portomaggiore, che garantisce la frequenza ai corsi pomeridiani e serali anche per gli studenti-lavoratori.

Lunedì nel primo collegio docenti, con le presentazioni di tantissime novità e progetti, ecco una grande novità. La grande notizia è stata portata con legittimo orgoglio dal dirigente scolastico, Diego Nicola Pelliccia: l’Istituto durante l’estate si è accreditato come Erasmus plus, ovvero la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale con esperienze di formazione per gli alunni all’estero. "Ci siamo accreditati come istituto capofila; insieme a noi – puntualizza il preside del Levi Montalcini – al Bachelet e all’Einaudi di Ferrara e un istituto di Modena. Questo ci consentirà di migliorare la professionalità dei docenti e dovrebbe consentirci programmi di scambio, docenti e alunni, in alcuni istituti esteri". Molto soddisfatto il dirigente scolastico, che ha curato minuziosamente questo e altri progetti inerenti il centenario della morte di don Giovanni Minzoni, in collaborazione con il comune di Argenta, l’imminente Antica Fiera di Portomaggiore con la presenza dello stand dell’Istituto, diverse convenzioni con associazioni che si occupano di lavori socialmente utili e altra carne al fuoco. "Sarà un anno di grande fermento – afferma – Grazie ai fondi del Pnrr stiamo acquistando numerose dotazioni per migliorare i laboratori e per attrezzature didattiche innovative in ogni classe". Per quanto riguarda gli investimenti strutturali, "l’anno scorso abbiamo completato l’adeguamento sismico ad Argenta, dal giugno di quest’anno sono cominciati i lavori analoghi a Portomaggiore". Franco Vanini