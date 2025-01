L’ex assessore ricoverato. Lodi colto da malore: "Ho rischiato forte, ma ho salvato la pelle"

"Poteva essere un disastro. Ho rischiato forte, ma ho portato a casa la pelle". L’ex vicesindaco e assessore, Nicola Lodi ci risponde dal suo letto di ospedale a Cona. È ricoverato nel reparto di Neurologia a seguito di un ictus che lo ha colpito nei giorni scorsi. Domenica mattina. Sembrava tutto normale. Poi il malore. Lodi viene convinto dalla compagna a essere accompagnato al pronto soccorso. All’arrivo, dopo i primi accertamenti medici, il quadro appare abbastanza chiaro. L’ictus non provocherà comunque danni permanenti: si tratterà, ora, di sottoporsi a qualche ora di riabilitazione sul piano fisico-motorio.

Il malore di Lodi arriva in un periodo particolarmente pesante anche dal punto di vista emotivo, segnato dalla condanna nella vicenda Cidas e dalla sospensione dal ruolo di amministratore pubblico. Per cui, probabilmente, la prima fase del ‘recupero’ dovrà essere quella del riposo. Fra l’altro questo episodio è stato preceduto da uno di più lieve entità, ma probabilmente un’avvisaglia di uno stato di malessere complessivo. Infatti, proprio il giorno dopo la sentenza di condanna, mentre stava festeggiando il compleanno con i suoi familiari, Lodi si è sentito male all’improvviso ed è svenuto. Inizialmente, non si è dato peso all’accaduto. Poi, però, domenica scorsa è arrivato il segnale incontrovertibile che qualcosa non andasse per davvero. E, in effetti, così è stato. Peraltro, non avendo Lodi patologie legate a sbalzi di pressione, non aveva in casa gli strumenti necessari per accertarne il livello, per cui ha dovuto attendere l’esito degli esami in ospedale.