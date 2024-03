L’ex campo di calcio nell’oblio. Cercansi idee per farlo rinascere

L’amministrazione comunale di Bondeno ha incontrato i cittadini della borgata di San Biagio. Tema dell’incontro è stato il ripensamento dell’ex campo da calcio.

Hanno ripreso il via gli incontri dell’Amministrazione con i cittadini del territorio matildeo. La giunta comunale di Bondeno, nei giorni scorsi, all’interno dell’ex bar “Nerina”, ha dialogato con i residenti della borgata di San Biagio. Tema principale dell’incontro è stato il ripensamento dell’ex campo da calcio. "L’incontro è nato anche grazie alle sollecitazioni degli stessi cittadini, che ringrazio per l’attenzione – sottolinea il sindaco Simone Saletti –. Il campo da calcio della borgata, a causa della sua collocazione estremamente decentrata rispetto al Capoluogo e a seguito della pandemia che ha rimodulato le abitudini quotidiane di tanti di noi, da qualche anno è poco o per nulla utilizzato. Le idee sul tavolo per il suo ripensamento emerse dalla chiacchierata con i residenti sono tante e variabili: dalla piantumazione di alberi e arbusti, alla rifunzionalizzazione del luogo per un altro scopo. Ci siamo dati appuntamento per il prossimo futuro non appena saranno pronte due distinte proposte progettuali su cui riflettere – conclude Saletti –, nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per la borgata di San Biagio". All’incontro hanno presenziato a nome dell’Amministrazione anche gli assessori Francesca Aria Poltronieri e Ornella Bonati.