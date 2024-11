L’ex ministro Giovanardi al fianco di Fersini: "Regione, partita aperta"

L’ex ministro Carlo Giovanardi, per anni punto di riferimento del centrodestra cattolico, ha fatto capolino ieri in città, per esprimere il suo sostegno all’avvocato ferrarese Francesco Fersini, candidato di Forza Italia alle prossime regionali, a sostegno della candidata presidente Elena Ugolini. "Il nostro percorso è stato in parte comune – racconta Fersini, che ieri si è ritrovato con l’ex ministro al Bar Venezia –, insieme nel Pdl e nel nuovo centrodestra. Poi io mi sono per un certo periodo staccato da questo mondo, per dedicarmi alla professione. Ma questa è una malattia, la politica, che dà dipendenza", confessa sorridendo. La spinta ad appoggiare Elena Ugolini in questa difficile partita contro l’esponente del centro sinistra De Pascale, parte da una visione politica meno dirigista, "perchè da sempre in questa regione è stato così. Vogliamo stare più al fianco della gente e delle associazioni: quando mi candidai a sindaco nel 2014, dicevo che volevo stare più con la gente e meno con l’ente, e oggi lo ribadisco. Mi sono rimesso in gioco per stare al fianco di famiglie e imprese – aggiunge Fersini –. Un altro obiettivo è il contrasto a quello che definirei ’l’inverno demografico’. La Regione ha tutti i mezzi, dai servizi sociali a quelli sanitari, per contrastare questa deriva, investendo anche sul welfare".

Poi la parola è passata a Carlo Giovanardi, ieri solo in veste di sostenitore, ma per anni uno dei riferimenti, curriculum alla mano, della politica italiana vista dal centro. "Sono sempre stato un popolare liberale di ispirazione cristiana e Forza Italia non può che essere la mia casa. In Emilia Romagna c’è sempre stata la particolarità di un territorio che funzionava con le ricette del mondo occidentale, venendo gestito per decenni dalla stessa nomenclatura". La partita elettorale è contendibile? Fersini lo auspica. "Il rischio è il forte astensionismo, vedremo se il disastro ambientale verificatosi nella nostra regione influirà sull’astensione o magari sfiduciando chi doveva governare meglio".

Mauro Paterlini