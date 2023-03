L’ex Orbit torna in Consiglio "Smaltite i cumuli di rifiuti"

Ex Orbit, ad oltre vent’anni dall’incendio della fabbrica di Vigarano che ha lasciato cumuli di ceneri di rifiuti sul suolo se ne continua a parlare. Passaggi, analisi e burocrazia. L’attenzione resta alta. Nei giorni scorsi I Consiglieri Comunali della lista civica di minoranza ‘Viviamo Vigarano’, Olao Guidetti, Salvatore Ilacqua e Lisa Pancaldi, hanno protocollato un’interpellanza depositato sul tavolo del sindaco Davide Bergamini "per avere riscontro in merito a come l’attuale amministrazione intende intervenire in tempi celeri – spiegano - dal momento che in una nota del 2016 e successivamente anche il 30 dicembre del 2020, in data è stata richiesta – scrivono citando gli atti - almeno "la messa in sicurezza dei cumuli di rifiuti", ma che a tutt’oggi, seppur disposte le analisi, il sito rimane totalmente privo di coperture o di qualsiasi tipo di azione volta a mettere in sicurezza l’area".

La vicenda è lunga e complessa. Una ferita che resta ancora aperta in un danno al territorio che chiede risposte. "Siamo consapevoli – spiegano i consiglieri della lista civica - dei tempi delle autorizzazioni per quanto riguarda l’eventuale valutazione di smaltimento dei rifiuti presenti e siamo tutti a conoscenza delle lacune economico finanziare del nostro bilancio, ma chiediamo in ogni modo di valutare almeno le azioni richieste dall’ ARPAE di Ferrara per tutelare la salute dei cittadini". Viviamo Vigarano confida in una risposta già al prossimo consiglio comunale. Dal canto suo la giunta guidata dal sindaco Davide Bergamini si era messa sin da subito ad affrontare il caso del sito Ex Orbit. Nel novembre del 20121 c’erano stati incontri con la Regione e gli enti competenti per individuare strumenti e metodologie in grado di risolvere il problema ambientale.

Un percorso non semplice, seguito passo a passo dall’assessore all’ambiente Francesca Lambertini, con l’obiettivo di ripristinare la zona nella tutela dei cittadini. A dicembre, sulla base del piano delle indagini preliminari, sono state eseguite le analisi di caratterizzazione. "Dalle analisi eseguite è emersa una situazione di superamento di due parametri nella falda – aveva spiegato la Lambertini - e adesso aspettiamo che Arpae faccia le valutazioni del caso e ci dica come dobbiamo procedere. Nei primi mesi dell’anno convocheremo una conferenza dei servizi con gli organi competenti per stabilire un percorso". La speranza è che si chiuda definitivamente il capitolo Orbit. E si possa voltare pagina su uno degli incendi che hanno segnato di più la storia del paese.

Claudia Fortini