L’ex ospedale rinasce: "Accoglierà l’hospice"

Parte il cantiere post-sisma della ex Villa Borselli. I lavori dureranno due anni ma l’obiettivo dell’Ausl è quello di aprire una parte della struttura poco dopo la metà del cantiere. In particolare, è stato scelto il secondo piano di Villa Borselli per ospitare l’Ospedale di Comunità e l’area Hospice che, essendo direttamente collegati con la Casa della Salute, potranno entrare in funzione già da prima della conclusione dei lavori. Nei giorni scorsi la direttrice del Distretto sanitario Ovest Caterina Palmonari e il sindaco Simone Saletti hanno partecipato ad un sopralluogo. I lavori, realizzati dal Consorzio Artigiani Romagnolo (Car) di Rimini che si è aggiudicato l’appalto, sono di 8,5 milioni di euro.

"La partenza del cantiere nella struttura di Bondeno – ha sottolineato la direttrice Palmonari – dimostra la volontà dell’Azienda Usl di Ferrara di investire concretamente sull’innovazione e l’implementazione dell’offerta sanitaria territoriale e di prossimità. Poterlo fare con un progetto di rigenerazione urbana e di riutilizzo funzionale di un bene patrimoniale così storico e simbolicamente importante per Bondeno è un grande valore aggiunto, che consentirà ancor di più alla comunità di questo territorio di sentirlo proprio". La ditta ha già provveduto a delimitare e pulire l’area di cantiere e sta attualmente creando i basamenti per collocare due maxi gru che entreranno in funzione durante le demolizioni". "Siamo soddisfatti del lavoro di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti – ha detto il sindaco Saletti –. A opere ultimate, Villa Borselli sarà una struttura fulcro dell’intero Alto ferrarese".

I lavori consentiranno inoltre di ampliare l’area destinata alla residenza per anziani e permetteranno di aumentare i servizi che verranno effettuati all’interno della Casa della Salute con l’introduzione di altri servizi specialistici. Terminata l’opera infatti, la struttura potrà contare su un ampliamento dell’area destinata a residenza anziani, oltre all’espansione dei servizi della Casa della Salute con l’aggiunta, tra gli altri, della radiologia che a Bondeno mancava da molti anni. Alla fine verrà realizzato un polo sanitario moderno per rispondere alle esigenze dei pazienti.

Claudia Fortini