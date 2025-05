L’ex premier Gentiloni ai Diamanti

"Non potevo mancare a questa mostra. Boldini è il mio preferito". Cammina fra le sale di palazzo Diamanti, come un visitatore qualsiasi. Si muove tra le tele, ne riconosce qualità e fattura perché del pittore ferrarese è davvero un estimatore. Ieri pomeriggio, la mostra su Alphonse Mucha e Giovanni Boldini ha avuto un ospite d’eccezione: l’ex premier e Commissario Europeo, Paolo Gentiloni. Una visita a Ferrara, in sordina, per gustarsi fino in fondo un autore a cui è profondamente legato. "Questa esposizione è davvero di grande qualità", dice Gentiloni immortalato fra le tele. La mostra di palazzo dei Diamanti illustra attraverso circa 150 opere – tra dipinti, disegni, fotografie, manifesti, oggetti – l’intera vicenda biografica e artistica di Mucha.