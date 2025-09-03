L’ex Rossi carica i biancazzurri: "Spal, qui è come essere alla Juve"

Se esistesse uno strumento in grado di misurare il livello di spallinità, quella di Paolo Rossi verrebbe rilevata all’ennesima potenza. Ha giocato in biancazzurro dal 2007 al 2012 ‘Paolino’, ma la nostra città la porta sempre nel cuore. Basti pensare che nella sua foto profilo di Whatsapp spiccano le sue tre figlie, tutte con la maglia della Spal. Oggi Rossi allena il Gambettola in Promozione, ma conosce come le proprie tasche anche il campionato di Eccellenza e in maniera particolare il Santarcangelo, dove peraltro ha sia giocato che guidato il settore giovanile.

"Quando sento parlare di Spal e Ferrara mi viene la pelle d’oca – assicura il doppio ex –. Sono stati anni bellissimi, a prescindere dai risultati. Sono passati 13 anni, però quella maglia non posso dimenticarla. E le mie tre figlie sono tifose spalline! Ho trascorso cinque anni a Ferrara, chiusi nel peggiore dei modi col fallimento di Butelli: avevo altri due anni di contratto, quindi sarei potuto restare ancora a lungo".

Recentemente le cose sono andate addirittura peggio. "Purtroppo ho saputo quello che è successo, però gli spallini sono abituati a soffrire e si rialzeranno. E a Ferrara la categoria conta relativamente: giocare in serie C nella Spal per me era come essere alla Juventus, del resto lì c’è un attaccamento alla squadra che altrove non si trova".

A proposito, domenica scorsa con il Fratta Terme allo stadio c’erano quasi 6mila spettatori. "Ho visto le immagini della curva Ovest, incredibile. Mi sono messo nei panni dei giocatori: quelli della Spal forse non sono ancora in grado di reggere quella pressione, mentre gli avversari in quel contesto si sono esaltati. Accadeva anche a miei tempi, pure al sottoscritto quando giocai al Mazza da avversario".

Cosa serve a questa Spal? "Pazienza. La partenza è sempre complicata, ma con il tempo sono convinto che i valori della rosa verranno fuori e anche la tifoseria comincerà ad incidere sui risultati. Ma serve equilibrio e piedi per terra: non penso che la Spal ammazzerà il campionato, anche se è la squadra più forte".

Conosce il Santarcangelo? "Molto bene, ci ho giocato anni fa e la scorsa stagione sono stato responsabile del vivaio. Dopo il fallimento, il club era precipitato in Terza categoria. Ma adesso la società è solida e ambiziosa, ed è reduce da quattro promozioni di fila".

Sarà protagonista anche in Eccellenza? "Difficilmente riuscirà a centrare la quinta promozione consecutiva, però non vuole fare la comparsa. Il Santarcangelo ha mantenuto buona parte de gruppo della scorsa stagione, giocatori comunque che avevano già fatto l’Eccellenza come Vukaj e Sorrentino, aggiungendo giovani di valore".

Al debutto ha espugnato Pietracuta. Se la giocherà anche con la Spal? "Colpaccio molto importante contro un’ottima squadra. Conosco mister Riccipetitoni: non è uno che specula sul risultato. Vuole trasmettere personalità e coraggio, anche se magari con la Spal non si butterà avanti allo sbaraglio. La squadra di Di Benedetto non può steccare ancora, sarà una bella partita".

Quali sono le armi da sfoderare in Eccellenza? "Oltre al gioco, alla tecnica e al blasone, bisogna giocare con il coltello tra i denti. Penso che la Spal faccia bene a non snaturarsi, quindi mister Di Benedetto vada avanti con le sue idee. Ricordando però che certe volte non vale la pena prendersi troppi rischi".

Paolino Rossi che allenatore è? "Ho iniziato facendo il vice di Cassani, che ora è al Carpi e arriverà in alto. In seguito ho fatto due anni nel campionato sammarinese e ora alleno in Promozione a Gambettola. Mi piace il bel gioco e sono innamorato del pallone, vedremo cosa mi riserverà il futuro".