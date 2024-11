L’ex scuola ai volontari Pro Loco. Ora c’è la delibera di giunta

C’è un futuro, tutto da scrivere insieme agli abitanti di Stellata, che muove sui passi di una storia di identità. L’ex scuola elementare di Stellata, che da anni non è più tale, resta uno dei cuori pulsanti della comunità. In questi giorni, una determina del comune, ha confermato la "validità della convenzione – si legge - relativa alla concessione dell’utilizzo gratuito della ex scuola elementare di Stellata alla Pro Loco di Stellata". Una scelta che attesta l’efficacia dell’utilizzo fatto in questi anni, in attesa del bando, ufficiale, che lancerà l’invito a chi è interessato a candidarsi alla gestione. E una conferma: la scuola resterà ad utilizzo della frazione. Intanto domenica e lunedì sarà sede dei seggi in occasione delle elezioni regionali, evitando, soprattutto alle persone più anziane, di percorrere i chilometri di distanza che dividono la bella frazione sul Po dal capoluogo. L’edificio resta un approdo. L’ex scuola elementare di Stellata, per anni fulcro educativo della frazione, è stata ceduta alla Pro Loco locale. Questa scelta, lungi dall’essere una semplice transazione immobiliare, rappresenta un investimento importante per il futuro di una comunità vivace, forte di migliaia di visitatori ad ogni seconda domenica del mese in occasione del mercatino dell’antiquariato e di eventi che per cultura e peculiarità paesaggistiche, ne fanno un’eccellenza. La Pro Loco di Stellata, da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio e nell’organizzazione di eventi, ne ha fatto la sede di laboratori per bambini ospitando in passato i centri estivi di Spazio 29, corsi di formazione, momenti di ritrovo dei poeti del territorio nello giardino, punto di riferimento in occasioni di feste popolari, incontri per gli scout. Ora punta ad essere in un vero e proprio centro culturale e ricreativo, un punto di riferimento per tutti i cittadini. La Pro Loco inoltre, diretta da Maurizio Pecorari, ha da tempo un sogno: quello di farne un ostello per la gioventù. Se questa, con il rinnovo, è una fase transitoria, alla pubblicazione del bando sarà interessante vedere se questa idea potrà finalmente contare anche sulla concretezza di questa proposta.

Claudia Fortini