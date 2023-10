L’ex sindaco Bellini:: "Assurdo dare colpe solo alle giunte del passato"

"I problemi che ci sono oggi nella nostra amministrazione, vanno contestualizzati. Non si può fare di tutte le erbe un fascio". Rossano Bellini (nella foto), ex sindaco di Vigarano per 17 anni, prende la parola e risponde ad Oskar Spath, attuale coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e consigliere, quando dice che "tutte le giunte che hanno governato il territorio dovrebbero vergognarsi del loro comportamento nei lunghi 75 anni, perché sono fautori degli attuali problemi". "Spath sostiene una cosa falsa – ribatte Bellini – sarebbe meglio che si informasse di cosa sono stati, nel nostro Comune, i governi di sinistra e di centro sinistra. Se per anni abbiamo governato, l’abbiamo fatto con il consenso dei cittadini e con maggioranze vere e non come quelle discutibili, se pur legittime, attuali". Da qui il riferimento ai fatti in una visione che abbraccia il tempo: "Siamo stati tra i primi a realizzare servizi come la Ludoteca, la biblioteca, la rete gas e fognaria, abbiamo adeguato gli strumenti urbanistici, messo a norma gli edifici scolastici". Poi una considerazione: "purtroppo – aggiunge Bellini – tutto questo si è perso quando si è cominciato a fare scelte e opere al di sopra delle nostre possibilità. Per far fronte alle spese del Palavigarano sono stati svenduti beni comunali preziosi come il Magazzino e la Casa Protetta di via Garibaldi. Il comune si è indebitato per circa 300 mila euro all’anno per 30 anni". Da qui l’affondo politico: "Se c’è qualcuno che deve vergognarsi per comportamenti carbonari, resi pubblici solo a giochi fatti come quello di regalare le nostre scuole – conclude Bellini – sono questo sindaco e questa giunta di centro destra. Era un bellissimo edificio, l’hanno tolto all’uso pubblico per farne appartamenti".

Claudia Fortini