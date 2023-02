L’ex sindaco di Cento Toselli: "Superbonus, aiuti alle imprese"

A livello nazionale si parla di un blocco che sta tenendo fermi circa 15 miliardi di euro di crediti fiscali a causa del superbonus per le ristrutturazioni edilizie, pari a 90.000 cantieri. "Un dato negativo anche per le imprese ferraresi. Forza Italia già da dicembre si è fatto portavoce delle istanze di cittadini, imprenditori e liberi professionisti – dice Fabrizio Toselli, ex sindaco di Cento – L’ostacolo legato alla cessione dei crediti e la fitta burocrazia che ne concerne iniziano a gravare sulle spalle di imprenditori, cittadini e liberi professionisti ed è giunta l’ora di intervenire e provare a porvi rimedio. In tal senso mi complimento con la giunta comunale di Ferrara che ha adottato un atto di indirizzo per valutare l’acquisizione dei crediti fiscali al fine di agevolarne lo sblocco a favore di famiglie, imprese e di professionisti del territorio ferrarese. Anche in provincia abbiamo presentato un documento per proporre la stessa iniziativa e ci stiamo adoperando per far adottare il medesimo indirizzo in tutti i comuni del territorio estense seguendo l’esempio di Ferrara. Auspichiamo che anche la normativa nazionale proceda in tale direzione".

l.g.