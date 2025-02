L’ex sindaco. Manuela Rescazzi neo presidente di Fd’I

L’ex sindaco di Masi Torello torna alla politica attiva nel suo paese. Manuela Rescazzi è stata infatti votata all’unanimità per la presidenza di Fratelli d’Italia. L’elezione si è svolta ieri in mattinata, nella sala polivalente della biblioteca comunale, in viale Adriatico 158, al termine del congresso comunale del circolo di Fratelli d’Italia, presieduto da Mauro Malaguti, parlamentare del partito di Giorgia Meloni. Dopo i saluti agli iscritti, tra cui quello portato dal sindaco Samuele Neri, la relazione della candidata alla presidenza di Manuela Rescazzi, che successivamente è stata eletta all’unanimità dei presenti, aventi diritto al voto, come da regolamento congressuale. In qualità di componenti del Coordinamento comunale del circolo, sono poi stati eletti Luca Pantaleone, Adolfo Ghiotti, Susanna Berbieri, Elia Tumiati e Valentina Coppola, ex candidato sindaco, sconfitta da Riccardo Bizzarri.