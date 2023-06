L’ex sindaco: "Progetti Pnrr, Bondeno latita"

"Per Bondeno dal Pnrr non c’è nulla. L’unica opera certa che è stata finanziata fino ad ora, per 900 mila euro, è il Ponte Bailey di Santa Bianca per una cifra che, pur essendo notevole, non è addirittura sufficiente per rifarlo completamente. Quasi una beffa". Davide Verri, ex sindaco e consigliere comunale della lista d’opposizione che porta il suo nome, focalizza l’attenzione sui fondi . "E’ la prova – dice – che manca una visione a lungo termine e un ‘parco progetti’ pronti da candidare in tempi utili. Per essere finanziate dai fondi, le opere dovrebbero essere finite entro il 2026 e in mezzo ci sta la burocrazia. E’ già tardi". C’è una premessa: "Paradossalmente il momento, per il comune di Bondeno e per le sue casse, è felice – premette Verri –. Ci troviamo con circa un milione di euro in più rispetto a quanto previsto all’inizio dell’anno, dovuto al maggior gettito dell’aumento dell’Imu. La difficoltà maggiore sarà quella di spendere bene i soldi".

Ma su questo ci tiene a fare un appunto: "Personalmente – spiega – non ho votato l’aumento dell’Imu in un momento come questo. L’ho ritenuta una scelta inopportuna. Di fatto ora c’è e dà la possibilità al Comune di fare investimenti interessanti". Per il consigliere d’opposizione "il rovescio della medaglia è un vizio tutto italico che riscontriamo anche nelle vicende nazionale del Pnrr, ovvero quello di non avere a disposizione un parco progetti adeguato e da poter utilizzare quando c’è la necessità". Ma torniamo al Ponte Bailey di Santa Bianca, un ponte in legno e ferro, collocato ad attraversare il Panaro nel 1951, dopo la guerra, per permettere ai bambini di una sponda di andare a scuola dalla sponda opposta, chiuso da tre anni al traffico veicolare per problemi di stabilità. E’ l’opera per eccellenza già finanziata dal Pnrr per 900 mila euro: "La beffa – commenta Verri – è che tra le cose che erano state candidate è l’unica finanziata. Eppure è quella che ha meno risvolti di carattere economico e che meno interpreta la ‘ratio’ del Pnrr stesso, ovvero di muovere l’economia". Quale avrebbe dovuto essere l’alternativa? "Se avessimo coinvolto i comuni limitrofi, come Vigarano e Ferrara, per l’eliminazione del passaggio a livello di Senetica ad esempio e il miglioramento della strada provinciale Virgiliana, che ormai è praticamente impercorribile visto l’aumento del traffico, si sarebbero candidate ai finanziamento opere di uno spessore molto più importante. Tutto questo non è un problema solo di Bondeno, ma nazionale. Continuiamo ad andare avanti con un Prg degli anni ‘70. Colpa della burocrazia".

Claudia Fortini