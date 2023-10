L’ex sindaco Sateriale in campo: "Ecco perché serve una donna. Sicurezza, la sinistra dia risposte"

L’appuntamento è sempre alle 21. Quella di stasera sarà una riunione, se non decisiva, per lo meno molto importante per la designazione del competitor di Alan Fabbri alle prossime amministrative. Il Tavolo dell’Alternativa, all’ultima riunione della scorsa settimana, ha partorito due soluzioni di ‘papabili’, dopo la smentita di Paolo Govoni: Laura Calafà e Fabio Anselmo. Alla luce del nuovo scenario che sembra profilarsi all’orizzonte, anche a fronte della sostanziale quadra trovata sul programma dalle forze politiche, il Carlino ha chiesto un’opinione all’ex sindaco, Gaetano Sateriale, politicamente attivo su vari fronti.

Sateriale, è ancora convinto che sia meglio una candidata? "Non spetta a me indicare un nome da candidare, spetta alle forze politiche del centro sinistra: uno solo, spero. Ma ho sostenuto e sostengo che sia preferibile una candidatura femminile a partire dalle cose che secondo me si debbono fare a Ferrara nei prossimi anni. A partire dalle priorità di programma. I candidati si fanno non pensando nomi a prescindere dalle necessità: non siamo a una corsa dove ognuno scommette sul cavallo vincente della sua scuderia".

E, secondo lei, quali sarebbero le priorità programmatiche che suggeriscono sia meglio una candidata?

"Se le dinamiche demografiche ci dicono che siamo una città che invecchia e che ci saranno sempre più anziani e soprattutto anziane che hanno bisogno di cura, se bisogna evitare che questo problema ricada tutto sulla componente femminile delle famiglie; se c’è un problema di scuole per l’infanzia da riorganizzare in modo che, anche qui, non debbano essere le mamme o le nonne a supplire alle carenze scolastiche pubbliche dove non c’è più il tempo pieno; se la sanità pubblica va riorganizzata secondo un principio di prossimità che riduca il ricorso alla sanità privata; se il mercato delle badanti va reso più qualificato e trasparente; se va sostenuta ed estesa la occupazione femminile che riconosca le professionalità, oltre le forme di precariato e di part time imposto; se tutto questo è prioritario, sono convinto che sia indispensabile una candidatura femminile".

Quindi lei insiste: prima il programma e poi i nomi?

"Non un programma politico astratto, la scelta dei bisogni prioritari dei cittadini cui rispondere nei prossimi cinque anni: l’impegno che si prende con l’elettorato. È vero che alla fine l’elettore vota un nome, ma se si vuole che i cittadini tornino a votare (secondo me questo dovrebbe essere il primo obiettivo delle forze politiche di centro sinistra) è indispensabile far sapere a tutti che cosa le forze di centro sinistra intendono fare. Bisogna tornare a pensare al voto non come delega una tantum ai partiti ma come partecipazione convinta dei cittadini alle cose che si devono fare".

Mi pare però che, in termini programmatici, non si possano esaurire le priorità con quelle che ha indicato poco fa.

"Infatti. C’è un problema di sicurezza cui il centro sinistra deve dare risposta: una risposta seria e diffusa. Abbiamo rimosso il tema per troppo tempo. C’è un problema di reindustrializzazione sostenibile (ambientalmente e non solo) del nostro sistema produttivo; c’è un problema di attrazione e stabilizzazione in città (con case e spazi di incontro) dei giovani che si iscrivono alla nostra università; c’è la necessità di rendere i servizi pubblici più attenti ai bisogni reali dei cittadini (i trasporti, il sistema dei rifiuti, la geotermia); c’è il problema di rendere più resiliente il territorio rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici".

Come declinare questo impegno?

"Occorre trovare il modo e i luoghi in cui discutere queste cose con le persone in carne e ossa, senza avere la presunzione di conoscere già le domande e le risposte. E rilanciare una forma seria di partecipazione e ascolto che non sia affidata ai social e tantomeno alle comparsate in Apecar: penso alla necessità di ripristinare le circoscrizioni di quartiere e di paese come luogo ove concordare le priorità e le risposte da dare".

Lei ha proposto anche che vengano fatti in anticipo i nomi di chi comporrà la Giunta.

"Ritengo che anche questo sarebbe un bel segnale di serietà e rinnovamento. Decidere chi entrerà in giunta non sulla base della bilancina dei singoli partiti. Se decidiamo che quello della sicurezza è una priorità è necessario che si sappia chi farà l’assessore alla sicurezza: che sia un nome affidabile e di riconosciuta competenza. Altrettanto per le altre deleghe. Non dico che si debbano conoscere in anticipo tutti i giocatori della squadra. Ma conoscere in anticipo qualche nome di rilievo oltre al capitano secondo me è molto utile".

Federico Di Bisceglie