Lezione di musica. Angelo o demone?. L’anima del violino

Appuntamento, oggi alle 15,30, con la rassegna ‘Classica d’ascolto’. Nell’aula magna della scuola di Musica Moderna, dedicata a Stefano Tassinari, è in programma la conferenza ‘Il violino: angelo o demone’ con Paolo Ghidoni. Si esplorerà insieme l’anima di questo strumento, ponendo l’attenzione sulla questione se la sua essenza sia angelica o demoniaca. Durante l’evento, saranno eseguiti brani dal vivo. Sarà interessante per i presenti ascoltare e comprendere le molteplici sfaccettature di questa meravigliosa creazione musicale. Sarà favorito e incentivato lo scambio opinioni e riflessioni con il pubblico, lasciando a quest’ultimo la possibilità di decidere quale influenza predomini. Ghidoni è un talentuoso violinista che ha iniziato il suo percorso musicale a soli 8 anni. Inizialmente indifferente al violino, è stato a 10 anni che ha sperimentato un vero e proprio miracolo, producendo suoni vibranti che lo hanno legato in modo indissolubile a questo strumento.

Diplomatosi privatamente con un 10 pieno prima di compiere 18 anni, Ghidoni ha proseguito la sua carriera musicale con una serie di riconoscimenti, culminati nel 1983 con il primo premio ‘Vittorio Gui’ a Firenze, dove ha suonato con Norbert Brainin del Quartetto Amadeus.Ghidoni ha vissuto anni di concerti straordinari con il Trio Matisse, esplorando la musica da camera e fondendola con la sua anima. La sua carriera è proseguita con successo, includendo attività solistiche, collaborazioni con pianisti di prestigio come Bruno Canino e Pier Narciso Masi, e la posizione di primo violino ne I Virtuosi Italiani. Ghidoni ha continuato la sua carriera collaborando con illustri colleghi, tra cui Dino Asciolla e l’indimenticabile Sviatoslav Richter. Afferma di aver superato i mille concerti da solista, in trio e come primo violino in orchestra, ma la sua passione per la musica rimane insaziata, poiché senza di essa non potrebbe vivere e amare appieno.