Lezione di Plastic Free nelle scuole: "Basta con l’abbandono dei rifiuti"

Due giorni dedicati all’ambiente e alla sua custodia. Plastic Free Copparo ha condotto un’importante iniziativa di sensibilizzazione contro l’inquinamento e l’abbandono dei rifiuti alla scuola primaria "O. Marchesi" di Copparo. Con bambini, le insegnanti e alcuni genitori è stata effettuata una piccola raccolta di rifiuti lungo il percorso ciclabile fino al parco La Tratta, durante il quale è stato fatto un considerevole "bottino" di mozziconi, bottiglie di vetro, cartacce e piccoli rifiuti, abbandonati benché i cestini del pattume non fossero lontani. "I giovanissimi studenti si sono davvero meravigliati di quanti rifiuti avessero trovato - hanno rimarcato i referenti Laura Felletti Spadazzi, Iris Punzetti e Mattia Menegatti -. Sono stati molto attenti, curiosi e partecipativi". È poi seguito un momento in aula per parlare del pericolo legato all’abbandono dei rifiuti sia per gli animali sia per le persone e a come può ognuno di noi contribuire a ridurre il consumo di plastica monouso durante gli acquisti. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Copparo in virtù del rinnovato protocollo d’intesa per la promozione delle buone pratiche ambientali contro l’inquinamento da plastica di durata triennale, dal 2024 al 2026. Un protocollo d’intesa nell’ambito del quale sono state promosse sul territorio camminate ecologiche, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente e liberare aree da rifiuti abbandonati a terra.

v.f.