Lezione di primo soccorso. Tutti promossi

LEZIONE DI PRIMO

SOCCORSO

ALLA SCUOLA MATTEOTTI

Personale del 118 di Ferrara incontra le classi quinte della scuola primaria G. Matteotti. Ecco la cronaca della giornata scritta dai giovani cronisti, al loro fianco la professoressa Antonella Naletto.

Giovedì 29 Febbraio, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria G Matteotti prima di entrare a scuola, non avrebbero mai immaginato di incontrare il personale del 118 di Ferrara e di partecipare ad una lezione sul primo soccorso. Alle h. 9:00 in punto le classi con le loro insegnanti si sono riunite nell’atelier digitale.

Qui aspettavano: l’autista dell’ambulanza Maurizio, le volontarie della Croce Rossa Liliana e Mirella, i volontari del trasporto sanitario Riccardo e Alessandro e l’infermiere Riccardo. Maurizio ha iniziato dicendo che il 118 è un numero di emergenza, collegato con la centrale operativa di Bologna. Con immagini ha spiegato che in caso di chiamate al 118 è molto importante specificare chi parla, il luogo in cui si trova la persona da soccorrere e il tipo di emergenza.

Sapete la novità? Per semplificare le segnalazioni tra circa un anno, in tutta Europa, sarà attivo un numero unico di emergenza: il 112.

I ragazzi hanno poi imparato cos’è la B.L.S, Basic Life Support: una procedura di primo soccorso che comprende una serie di azioni di base di supporto alle funzioni vitali - stato di coscienza, respiro, battito cardiaco - per attivare, in attesa di soccorsi, la catena della sopravvivenza.

Dopo la prima parte teorica i ragazzi hanno potuto: visitare l’ambulanza, vedere come si posiziona sulla barella una persona che non si può spostare, osservare il contenuto dello zaino di primo soccorso, simulare una chiamata al 118 e praticare il massaggio cardiaco.

Nell’ambulanza si trovano tutti i materiali necessari per prestare soccorso durante il trasporto in ospedale. Oltre alla barella autocaricante, in perfetto ordine, ci sono: il respiratore e le bombole d’ossigeno, l’aspiratore di liquidi, il defibrillatore, le stecco bende da usare in caso di fratture, la barella ortopedica per pazienti che non si possono spostare, la barella di stoffa, il materiale per somministrare fluidi (aghi, cannule, laccio emostatico) e uno zaino, pieno di tasche e cerniere, con il necessario per dare aiuto al paziente per strada o a casa. Questo contiene: aghi, cannule, liquidi per infusioni, maschere facciali, pallone auto espandibile, per il supporto alle attività respiratorie e la rianimazione, garze, bende, disinfettanti, collari, termometro, glucometro, sfigmomanometro (misuratore di pressione) e saturimetro.

E’ stato molto interessante misurarsi la quantità di ossigeno nel sangue con il saturimetro e sperimentare come si usano il collare e la barella ortopedica.

La cosa più emozionante, però, è stata simulare la chiamata al 118 e la rianimazione tramite massaggio cardiaco.