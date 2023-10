Lezione di Recalcati al teatro Fluttuanti

Torna ad Argenta Massimo Recalcati, oggi il celebre psicologo terrà una lectio magistralis alle 18.30, nel Teatro dei Fluttuanti sul tema "L’umanizzazione della cura", intesa come impegno a rendere i luoghi e i "gesti" di assistenza e terapeutici, scolastici ed educativi, in generale istituzionali, orientati quanto più possibile alla persona. L’evento rientra nella programmazione in capo ai Centri per le Famiglie dei comuni di Argenta e Portomaggiore ed è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna tramite il fondo straordinario famiglie.