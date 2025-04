"Lezione di umanità di papa Bergoglio"

Caro Carlino,

provare una emozione, quel senso di vicinanza, di pace che Papa Bergoglio ieri, con la sua visita a Regina Coeli, il carcere di Roma, che lo ha visto arrivare, lui uomo fra gli uomini, fra la malattia dirompente e un’eta’ avanzata che non gli hanno impedito il gesto fra i più belli, gentili, sinceri che potesse esprimere. Un uomo, Santita’ che si fa umile, fragile ma forte nel suo messaggio forte per non dimenticare ,anche chi deve pagare in carcere il proprio debito con la societa’. E la frase “perche’ loro e non io” consegnata al mondo intero, altro non e’

che la scoperta e la dimostrazione perfetta di quanto, anche dietro colpe ed efferatezze, esista una umanita’ da non trascurare, anzi, da tenere ben stretto nel cuore

la grande speranza

di redenzione.

Saverio Mosca