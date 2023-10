Lezione d’impresa. Volti e storie dai campi: "Sacrifici e orgoglio, così ce l’abbiamo fatta"

Se è vero che la Scuola di Sviluppo Territoriale (promossa da Confcooperative, Cna, Confindustria, Confartigianato, Confagricoltura, Legacoop, EmilBanca e Fondazione Fratelli Navarra) nasce con l’obiettivo di crescere la classe dirigente del futuro, la tappa dell’altro pomeriggio – alla Fondazione Navarra – è stata senz’altro fondamentale per questo percorso di ‘semina’.

"Non tanto – precisano gli organizzatori – perché si è parlato di agricoltura, a 360 gradi, ma perché attraverso la voce degli esperti – Deborah Piovan (imprenditrice e divulgatrice) e Camillo Gardini (Fondatore e presidente di Agri 2000) – e del presidente di Confagricoltura, Francesco Manca, gli studenti della scuola sono stati condotti per mano attraverso le sfide e le opportunità del settore primario. A maggior ragione in un territorio come il nostro". È la dottoressa Piovan a introdurre la complessità di un comparto produttivo in continua evoluzione e che richiede sempre più competenze. E, in termini di sfide, la principale è senz’altro quella della sostenibilità. Un concetto che Piovan ha declinato in chiave imprenditoriale. "Tra il cambiamento climatico e i riverberi degli eventi eccezionali – spiega la relatrice – occorre sempre di più impostare l’attività aziendale in termini di sostenibilità. Sia sul piano dell’impatto ambientale, sia sul versante della resilienza. Sì perché, al di là delle strategie da mettere in campo per fronteggiare questi fenomeni, bisogna prendere atto che la situazione è profondamente mutata". Dopo un excursus sulle tante problematiche che il settore primario si trova ad affrontare – a partire dal rapporto con la politica, passando per la legislazione europea spesso piuttosto restrittiva specie sul versante dell’utilizzo dei fitofarmaci – Piovan utilizza la leva dell’agricoltura di precisione come sprone verso un approccio positivo all’imprenditoria agricola per fare breccia sui ragazzi. Un condensato di tecnologie fortemente all’avanguardia, competenze trasversali e, appunto, capacità imprenditoriale.

Ed è in questo solco che si muove anche l’intervento del dottor Gardini. Anche il suo, è un focus sull’esperienza dell’imprenditoria giovanile in ambito agricolo (e non solo). Sono diverse le testimonianze che – attraverso la proiezione di video interviste – il fondatore di Agri 2000 propone ai ragazzi. Il fattor comune è la giovane età. E l’orgoglio, dopo tanti sacrifici, di avercela fatta. "Ed è per questo – scandisce a chiare lettere – che il progetto della Scuola di Sviluppo è particolarmente importante in chiave futura. Un investimento straordinario per la classe dirigente del territorio. Un modo per conoscere ancor più approfonditamente il mondo delle imprese e per non aver paura delle sfide. Perché è dall’energia che si irradia dalla passione, che si traduce in lavoro – in impresa – che si arriva alla realizzazione dei propri sogni". Un insegnamento, quest’ultimo, antico almeno cento anni. Perché, come ha ricordato il presidente della Fondazione, Nicola Gherardi, "i fratelli Navarra lasciarono tutto il loro ingente patrimonio per la formazione dei giovani". Una missione viva, oggi più che mai. Ora come allora.