Lezioni agli studenti: "Nel mio libro spiego la medicina interna ai futuri dentisti"

"Ho cercato di spiegare agli studenti, a quelli che saranno i futuri dentisti, quanto articolata sia questa branca della medicina, della chirurgia, del sapere che un giorno andranno a trattare, che diventerà il loro lavoro. Perché curare un dente vuol dire conoscere tutte le implicazioni, sapere magari quando il paziente è anziano come stanno i suoi reni, come batte il suo cuore, quali medicinali assume", a raccontare la genesi di un libro – non il primo – è il professor Giovanni Zuliani, 67 anni, direttore del reparto di Medicina interna dell’azienda ospedaliero universitaria Sant’Anna, a Cona; professore ordinario di medicina interna all’università; specialista in geriatria e gerontologia. Un luminare che ha portato le sue conoscenze negli Stati Uniti, in Texas, punto di riferimento della nostra sanità. Un po’ testimone della sua storia.

"Ho 34 anni di lavoro alle spalle – racconta Zuliani –. Sono stato il primo, nel 2012, a traslocare dal ’vecchio’ ospedale a Cona. Con quelli che furono i primi pazienti ad entrare in quelle corsie, nelle stanze. Ricordo ancora che uno di loro venne anche intervistato". Il trasloco, il terremoto. "Già e come ballava l’ospedale sotto quelle scosse". Zuliani, teoria a pratica, sapere e applicazioni, ha dato alle stampe un libro per i suoi ragazzi. ’Lezioni di medicina interna per i corsi di laurea in odontoiatria & protesi dentaria e igiene dentale’, si intitola. A quelle pagine hanno collaborato anche alcuni specialisti, in alcuni casi amici che sono stati coinvolti nella stesura dell’opera.

Tra questi Sergio Bortolini, professore. Un ricco curriculum. Ha svolto attività didattica, clinica e di ricerca nelle università di Verona, Ferrara, Bologna e Modena e Reggio Emilia dove è professore associato di malattie odontostomatologiche dal 2004. Un contributo fondamentale è arrivato da Maurizio Franchi, eminente studioso, professore associato Unife, per anni a capo del dipartimento di odontoiatria, da un anno in pensione.

Lezioni per gli studenti, poche parole che fanno già capire il significato del libro, la copertina verde, al centro la foto, ci sono quattro ragazzi che sorridono. Uno di loro – una morettina – è sulla poltrona del dentista, gli altri tre hanno le mascherine, gli strumenti, stanno per fare magari un controllo a quel sorriso abbagliante. Spiega Zuliani: "E’ un manuale, un testo che offre un’introduzione completa e accessibile alla medicina interna, pensata specificamente per gli studenti dei corsi di laurea in odontoiatria, protesi dentale e igiene dentale. Fornendo una solida base di conoscenze mediche, il testo mira a preparare i futuri professionisti ad affrontare le sfide cliniche che richiedono una comprensione approfondita delle condizioni mediche sistemiche e delle loro interazioni con la salute orale. Dalla fisiopatologia delle principali malattie internistiche alla gestione dei pazienti con comorbidità, il libro si propone come uno strumento utile per la preparazione dei futuri professionisti in ambito odontoiatrico". Oltre a Sergio Bortolini e Maurizio Franchi, nel gruppo di medici che Zuliani ha coinvolto ci sono anche Marco Zuin – medico chirurgo e ricercatore in Medicina interna e cardiovascolare. È fellow dell’European Society of Cardiology, dell’American College of Cardiology e dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – e Andrea Ticinesi, professore associato di Medicina Interna. "E’ un libro di facile consultazione – conclude Zuliani –, nelle pagine in quelle che sono 23 lezioni si cerca di spiegare, questa l’ambizione, che tante sono le implicazioni dell’odontoiatria, che è necessario avere un’ampia conoscenza della medicina per essere bravi dentisti".