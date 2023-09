Lezioni di leadership Cresce tra i banchi la classe dirigente "Una scommessa"

Protagonisti del futuro, la classe dirigente che verrà. La base di partenza è, naturalmente, la Camera di Commercio. Si chiama Scuola di sviluppo territoriale ed è un progetto che ha una caratura unica nel suo genere. L’obiettivo è ambizioso: formare, appunto, la classe dirigente del futuro. I destinatari sono gli studenti delle scuole superiori che, nel corso dell’anno, affronteranno un ciclo di lezioni – dimenticate la cattedra che sa di polvere e stantio – su tematiche legate allo sviluppo del territorio con esperti nazionali e locali. Per immaginare un’iniziativa di questo tipo ci voleva la mente visionaria ma al contempo pragmatica di Ruggero Villani, direttore di Confcooperative. Oltre a questa, all’iniziativa hanno aderito la Camera di Commercio, l’università, Confindustria, Confartigianato, Cna, Legacoop e Fondazione Navarra. Il supporto arriva anche da Emil Banca e dall’Università di Ferrara. Le lezioni, che coinvolgeranno per il primo anno 20 studenti – i rappresentanti di istituto delle scuole superiori – si terranno alla Camera di Commercio il terzo venerdì del mese. L’antipasto sarà la Summer School, che partirà lunedì prossimo a Codigoro. "Per affrontare le sfide del nostro tempo – spiega Villani presentando il progetto – c’è la necessità di leader trasformativi, che sappiano cogliere i cambiamenti profondi che stanno accadendo. L’avvio di questa scuola si pone un obiettivo a lungo termine, che è quello di formare la classe dirigente del futuro". L’aspetto peculiare è che "il progetto è stato promosso e realizzato a partire dai ragazzi". E, in effetti, gli studenti presenti ieri mattina alla presentazione hanno rimarcato l’importanza del loro coinvolgimento. "Siamo certi che questa esperienza contribuirà a evitare il fenomeno della fuga di cervelli", scandiscono i ragazzi del Bachelet, rappresentanti della Consulta studentesca.

Dal canto suo Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, sottolinea "l’importante lavoro di sinergia che è stato fatto prima di tutto dalle associazioni di categoria, che hanno fatto una scommessa per il futuro di questo territorio. Una scommessa della quale sono particolarmente fiero. Oggi – chiude Govoni – diamo un esempio anche di metodo di lavoro. Un metodo che, già adesso, rappresenta un modello". Se per il vicepresidente di Confindustria Emilia, Gian Luigi Zaina, le sfide sono "la valorizzazione del capitale umano" e l’acquisizione di "nuove competenze per affrontare le sfide di domani, ancorandosi e preservando l’identità del territorio", Chiara Bertelli (direttrice di LegaCoop) rimarca l’aspetto di "unicità" del progetto, spiegando che "di iniziative come questa, finalizzate alla creazione della classe dirigente, il nostro territorio ha grande necessità". La pensano così anche i presidenti di Cna e Confartigianato, Davide Bellotti e Graziano Gallerani: "La scuola di sviluppo ha una caratteristica importante – dicono – introduce i giovani alla visione del territorio nel suo complesso. Una visione sistemica, che spesso manca. Formare la classe dirigente è uno dei compiti che, come rappresentanti delle imprese, ci siamo posti". Francesco Manca (Confagricoltura), sposa appieno la mission della scuola, conscio dei "grandi cambiamenti che il nostro settore sta affrontando: c’è l’esigenza di una scommessa formativa che colga questi aspetti". A proposito di scommessa formativa, è il prorettore all’orientamento di Unife, Stefano Alvisi, a ribadire come "l’ateneo è da sempre attento agli input del territorio, e soprattutto a quelli che arrivano dal mondo produttivo. Non potevamo, quindi, mancare questa occasione". Nel solco di una tradizione centenaria, chiude Nicola Gherardi, presidente della fondazione Navarra, "abbiamo aderito convintamente a questo progetto, perché, oggi più che mai, c’è bisogno di una solida formazione per i giovani. E questa è, a ben guardare, la nostra principale vocazione".

re. fe.