Lezioni fantasma. Del Cus ricorderò il passato

Caro Carlino

Come sportivo praticante ho sempre ritenuto fin dai tempi del campo scuola di atletica, chiamato più comunemente Cus, che fosse per noi ragazzi un luogo particolare fatto di divertimento e sport, poi il centro negli anni è diventato qualcosa di veramente grandioso con impianti e servizi sempre più specifici e adatti ad ogni tipo di sport. Con entusiasmo, dopo tanto tempo, avevo deciso di riabbracciare il mondo Cus, iscrivendomi ad un corso di Acqua GymFitness, che riscontrando il mio favore proprio per la disponibilità di orari avevo deciso di ‘tuffarmi’ in questa nuova esperienza, ma ahimè, con scarsi risultati. Infatti nell’ultimo mese, per fare un esempio, sono state più le lezioni che sono state annullate all’orario da me scelto, che quelle che ho potuto frequentare, senza dirmi magari se nella stessa giornata vi fossero altre lezioni, magari per potermi organizzare per riuscire a fare queste benedette lezioni; per cui mio malgrado sarò costretta a rivolgermi ad un altro impianto per potere effettuare la disciplina a me più gradita. Del Cus (campo scuola di atletica) avrò di sicuro altri ricordi, come del tempo passato, ma no di certo di questo corso ‘fantasma’.

Angelica S.