Lezioni ’inclusive’. Successo per i corsi alle donne straniere

Ha superato ogni più rosea aspettativa il secondo incontro del corso di italiano per donne straniere, organizzato nell’ambito del progetto "A piccoli passi …per camminare insieme", promosso dal Centro Le Contrade Aps, affiliato Ancescao, in collaborazione con Acti, Portamico e Pangea, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal comune di Portomaggiore e da alcuni sponsor del territorio. Ben trenta donne di origine pakistana e marocchina hanno partecipato all’incontro, dimostrando una forte motivazione nell’acquisire le competenze linguistiche necessarie per affrontare con maggiore autonomia la vita quotidiana. Il desiderio di imparare è emerso chiaramente attraverso le loro richieste di strumenti pratici, come tabelloni tematici per simulare situazioni reali: andare in farmacia, al supermercato, dal medico o dal pediatra senza intermediari. Un valore aggiunto all’iniziativa è stato il supporto di un gruppo di studentesse straniere delle scuole superiori di Portomaggiore, che hanno affiancato le volontarie.