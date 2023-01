"Lgbt, propaganda martellante"

"Esprimiamo solidarietà alla preside del Liceo Ariosto di Ferrara, attaccata per aver interrotto un intervento ideologico del presidente di Arcigay Manuela Macario, che rischiava di calpestare la privacy e la sensibilità di decine di studenti, con l’assurda richiesta: ’alzatevi in piedi se siete Lgbt+’. E’ infatti una vera forzatura per i ragazzi chiedere di sbandierare il loro orientamento sessuale". Il movimento Pro vita interviene nel dibattito sull’affaire Ariosto. "Vorremmo poter dire che tutto ciò ci sorprende, ma purtroppo non è così – prosegue Simone Ortolani, referente del circolo di Ferrara – Ecco perché, pur esprimendo solidarietà, ci rammarica e ci spaventa che il Liceo abbia autorizzato un evento così ideologicamente orientato, dove si è discusso di ’identità sessuale, eteronormatività, binarismo di genere e patriarcato’. Cosa si aspettava la preside? Da mesi denunciamo e lanciamo l’allarme sulla propaganda martellante e continua delle associazioni Lgbt nelle scuole, con progetti gender e iniziative arcobaleno. Questi sono i risultati".