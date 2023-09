"L’hashish nell’auto?. Mi hanno pagato per intestarmela"

Nell’auto intestata a lui, a maggio scorso, la polizia della sezione narcotici aveva trovato circa dieci chili di droga, tra hashish e marijuana, nascosta nel sedile posteriopre. Lui, ferrarese di 23 anni, ieri davanti al giudice ha ribadito quanto detto in sede di arresto: "Due persone mi hanno dato mille euro per intestarmi, l’auto. Siamo andati a Brescia a farlo e poi mi hanno intimato di non occuparmene". Un poliziotto, in apertura di udienza, aveva ricostruito come era stata scoperta la droga, nella vettura che era stata lasciata aperta. Il giudice Franceschetti ha rinviato per la discussione al 14 novembre prossimo.

c.r.