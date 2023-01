"Li vidi in auto: erano seri e tesi"

ARGENTA

La ’disperazione e il pianto’ di Isabella Internò e l’orario del ritrovamento del cadavere fornito dal carabiniere in pensione De Palo che non torna con quanto dichiarato dai suoi colleghi. Sono stati due dei passaggi più importanti dell’udienza di ieri davanti alla Corte di Assise di Cosenza. Sempre per l’omicidio di Donato Bergamini. In aula Angelo De Palo, all’epoca carabiniere alla stazione di Roseto Capo Spulico ha riferito: "Abbiamo istituito un posto di controllo lungo la statale 106 in direzione Taranto intorno alle 16.3017 nei pressi del ristorante di Infantino (smentendo quanto aveva riferito Anna Napoli che nella precedente udienza aveva affermato che il posto di controllo era stato effettuato davanti al suo distributore, ndr). Posto di controllo durato circa 15 minuti – prosegue – e nel corso del quale mi ricordo che abbiamo fermato una sola macchina, una Maserati bianca a bordo della quale si trovavano due giovani. Io ero di piantone alla macchina di servizio, mentre Barbuscio ha chiesto i documenti ai due giovani che io poi ho visto quando la macchina si è allontana, erano seri e tesi. Dopo circa 1530 minuti dalla fine del posto di controllo abbiamo ricevuto una chiamata che ci annunciava un cadavere per strada. Ci siamo recati sul posto e ricordo perfettamente che c’era ancora luce, era l’imbrunire, saranno state le 17.3018". Il pm Primicerio contesta con l’ordine di servizio compilato quel giorno dal brigadiere Barbuscio nel quale viene riportata l’istituzione del posto di controllo, per rintracciare una Opel Corsa con 5 persone a bordo, a causa di una rapina ai danni di un camionista. Il teste non ricorda assolutamente di esser stato informato e che l’ordine del giorno, redatto il giorno prima non riportava nulla di straordinario". L’avvocato di parte civile Fabio Anselmo ha incalzato il teste sugli orari facendogli notare che il verbale redatto dal brigadiere Barbuscio parla di un intervento sul luogo dell’incidente effettuato alle 19.30. Situazione, questa, che il teste smentisce fermamente in quanto ricorda con precisione che c’era ancora luce.

Dopo De Palo ha parlato anche Mario Panunzio che la sera dell’incidente si trovava a passare lungo la statale 106 con la sua Ritmo insieme alla moglie, incinta, e ai suoceri quando vengono fermati da Isabella Internò, sconvolta, che gesticolando e urlando chiede loro aiuto "Continuava a piangere e gridava dicendo che il suo fidanzato si era buttato sotto il camion. Mi ha chiesto insistentemente di accompagnarla a Cosenza".